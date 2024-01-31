مصطلحات البحث

AR
EN
  بيض مطهو بشكل مثالي، كل يوم

    جهاز طهي البيض من السلسلة 3000 بيض مطهو بشكل مثالي، كل يوم

    HD9137/91

    بيض مطهو بشكل مثالي، كل يوم

    بيض مطهو بالطريقة التي تحبها. بيض مسلوق طري ونصف مسلوق ومسلوق بالكامل، وبيض نصف تسوية مطبوخ بشكل مثالي. مع سعة كافية لكل أفراد الأسرة، فإن تصميمه الصغير والعملي سهل التنظيف ولا يشغل مساحة كبيرة.

    إكتشف كلّ المميزات

    جهاز طهي البيض من السلسلة 3000 بيض مطهو بشكل مثالي، كل يوم

    بيض مطهو بشكل مثالي، كل يوم

    • مستويات طهي مختلفة
    • حجم عائلي
    • قدرة تبلغ 400 واط
    • ملحق لسلق البيض من دون قشره
    • مؤشر الجهوزية
    سهل التنظيف

    تخلّص من متاعب أو فوضى تحضير البيض. إنَّ صينية البيض وملحق صينية البيض النصف تسوية كليهما قابل للإزالة ويتميزان بسهولة التنظيف، كما يمكن تنظيفهما في الجلاية لتوفير أقصى قدر من السهولة.

    تصميم صغير الحجم وسهل التخزين يناسب وضع كل الملحقات داخله

    تم تصميم جهاز طهي البيض لتقليل الفوضى والملحقات المفقودة، وهو صغير الحجم وقادر على تخزين كل الملحقات (مثل جهاز القياس وصينية البيض نصف المسوي ووحدة ثقب قشر البيض والوعاء) داخله.

    ضوء "التشغيل"

    يكون التميّز دائمًا في التفاصيل. يضيء ضوء "التشغيل" الأنيق عند تشغيل جهاز طهي البيض.

    صينية البيض نصف المسوي كملحق إضافي يسع ما يصل إلى 3 بيضات

    يأتي جهاز طهي البيض مع ملحق البيض نصف المسوي سهل الاستخدام والتنظيف. ما عليك سوى وضع البيض في الفتحات المخصصة له لتحضير 3 بيضات لذيذة في آن واحد.

    ملحق وعاء ووحدة ثقب قشر البيض للحصول على نتائج ممتازة

    يجب ثقب البيض المسلوق قبل الطهي للتأكد من أنه لن ينفجر. يتضمن جهاز طهي البيض وحدة ثقب قشر البيض، وهي موجودة داخل الوعاء اليدوي لضمان سهولة الاستخدام ومنع أي انسكابات.

    نغمة مؤشر "الجهوزية"

    تعطي نغمة مؤشر "الجهوزية" صفيرًا قصيرًا للإشارة إلى أن الطهي قد انتهى وأن البيض جاهز.

    حجم عائلي سعة ست بيضات

    يمكنك تقديم البيض إلى العائلة بأكملها من خلال طهي ما يصل إلى ست بيضات مسلوقة أو ثلاث بيضات نصف مسوية في آنٍ واحد.

    كوب قياس مع مؤشرات لمستوى المياه للحصول على نتائج دقيقة

    يتمثل طهي البيض بشكل مثالي في التوازن الدقيق بين الماء والطاقة والوقت. اعتمادًا على نوع البيض الذي تُحضِّره، ستحتاج إلى إضافة كمية مختلفة من المياه. لذا، يحتوي كوب القياس هذا على مؤشرات مستوى المياه المختلفة للحصول على أفضل النتائج.

    قدرة طهي تبلغ 400 واط

    تضمن قدرة جهاز طهي البيض العالية التي تبلغ 400 واط نتائج مثالية، في كل مرة لجميع أنواع البيض.

    وفِّر طاقة لغاية 70% مع جهاز طهي البيض

    يتأكد جهاز طهي البيض من غليان الكمية المناسبة من الماء لطهي البيض، ما يوفر كلاً من الطاقة (حتى 70% مقارنةً بجهاز الطهي الذي يعمل بالحث) والمياه.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      PP
      نوع المنتج
      جهاز طهي البيض
      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم، 4 قطع
      واجهة
      مفتاح دوار
      طول سلك الطاقة
      الطول الخارجي 70-75 سم
      مكان مخصّص لتوضيب سلك الطاقة
      كلا
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      صينية البيض، أداة سلق البيض
      طلاء مانع للالتصاق
      كلا
      كتيّب الوصفات
      DFU عبر الإنترنت
      الكفالة
      سنتان
      إعلان التوافق في الاتحاد الأوروبي
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      400 واط
      الفولتية
      بقدرة 220-240 فولت
      التردد
      50-‏60 هرتز
      منتج ببطارية
      كلا

    • أمان

      إيقاف التشغيل التلقائي
      كلا

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      20,6 سم
      عرض المنتج
      14 سم
      ارتفاع المنتج
      13,5 سم
      وزن المنتج
      560 غ
      طول الحزمة
      23 سم
      عرض الحزمة
      13,6 سم
      ارتفاع الحزمة
      15,4 سم
      وزن الحزمة
      800 جرام

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.