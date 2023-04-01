HD9285/93
رفيق الطهو المتصل والمثالي لتحضير وجبات صحية
إن جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips هو رفيقك في الطهو اليومي لتحضير وجبات طعام بدون عناء متوازنة غذائيًا ومعدة بشكل رائع لكل أفراد العائلة، في أي يوم من الأسبوع.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتصل تطبيق HomeID البديهي بسلاسة مع جهاز Airfryer، ما يجعله رفيقًا لا بد منه في وقت تحضير الوجبات. يمكنك تجاوز القلي الصحي واكتشاف وصفات جديدة مثيرة ولذيذة، وحتى مراقبة الطهي عن بعد من التطبيق.
يتضمن جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل الجديد من Philips 16 وظيفة مختلفة للطهي: القلي والخبز والشوي والتحمير وإزالة الرطوبة والتحميص وإزالة الجليد وإعادة التسخين والتخمير وغير ذلك الكثير.
اكتشف المئات* من الوصفات الشهية واللذيذة والسريعة التحضير والصحية المخصصة لجهاز Airfryer. يتم وضع الوصفات في تطبيق HomeID من قبل خبراء تغذية، ما يسهّل اتخاذ الخيارات الصحيحة كل يوم.
اختر وصفة، وأرسلها إلى جهاز Airfryer، وراقب مدى تقدم الطهي من دون التحرك من أريكتك. سيرشدك تطبيق HomeID في كل خطوة لتتمكن من تحضير وجبات منزلية تحبها أنت وعائلتك كل يوم. تم تمكين التحكم الصوتي أيضًا، وهو متوافق مع Amazon Alexa.
تقوم تقنية Rapid Air، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.
يستخدم جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%**.
تم تصميم جهاز Airfryer سلسلة 5000 حجم XXL المتصل من Philips ليناسب كل أفراد عائلتك. فهو مزوّد بسلة سعة 1,4 كجم بالإضافة إلى صَينية سعة 7,2 لترات، لمساعدتك في طهو مجموعة متنوعة من الوجبات. حضّر لغاية 6 وجبات في دفعة واحدة لأصدقائك وأفراد عائلتك.
تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 60% وسرعة أكبر بنسبة 40% من الفرن التقليدي.***
يمكن تنظيف كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتصاعد عند استخدام المقلاة التقليدية.
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