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  • أصبحت إزالة الشعر أسهل أصبحت إزالة الشعر أسهل أصبحت إزالة الشعر أسهل
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    Satinelle Essential آلة صغيرة لإزلة الشعر

    HP6423/00

    أصبحت إزالة الشعر أسهل

    استمتعي بنعومة تدوم لمدة طويلة بفضل Philips Satinelle. فهي تزيل الشعر القصير جدًا بطول 0,5 مم بلطف من الجذور. باتت عملية إزالة الشعر سهلة جدًا بفضل المقبض المريح والاستخدام السلكي. ويمكن غسل الرأس لنظافة مثالية.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Satinelle Essential آلة صغيرة لإزلة الشعر

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    أصبحت إزالة الشعر أسهل

    • للساقَين
    • 3 ملحقات
    • آلة سلكية لإزالة الشعر
    • مسكة صحية
    مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

    مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

    يتناسب الشكل المستدير تماماً مع يدك لمنحك إزالة شعر مريحة. هذا ويعتبر مظهره رائعاً أيضاً!

    أقراص إزالة الشعر الناعمة على البشرة تزيل الشعر من دون سحب الجلد

    أقراص إزالة الشعر الناعمة على البشرة تزيل الشعر من دون سحب الجلد

    تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة لإزالة الشعر لغاية 0.5 مم من دون سحب الجلد.

    رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

    رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

    تتمتع آلة إزالة الشعر برأس قابل للغسل. يمكن فصل الرأس وتنظيفه تحت مياه الصنبور للحصول على نظافة أكبر

    نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

    نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

    نظام فعال لإزالة الشعر يترك بشرتك ناعمة وخالية من الشعيرات لأسابيع

    رأس حلاقة لحلاقة ناعمة في المناطق الحساسة.

    رأس حلاقة لحلاقة ناعمة في المناطق الحساسة.

    يتتبّع رأس الحلاقة خطوط منطقة البيكيني ومنطقة الإبطين لتأمين حلاقة دقيقة وناعمة.

    مشط تشذيب لترتيب منطقة البيكيني

    مشط تشذيب لترتيب منطقة البيكيني

    استخدمي مشط التشذيب على رأس الحلاقة لقص الشعر الطويل قبل إزالته أو لتشذيب منطقة البيكيني.

    حقيبة صغيرة للسفر

    حقيبة صغيرة للسفر لتخزين المنتج ونقله.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة أساسية
      فرشاة التنظيف
      نعم
      مشط تشذيب
      نعم
      رؤوس حلاقة
      نعم

    • الطاقة

      فولتية
      13  فولت

    • الميزات

      إعدادات السرعة
      إعدادان

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      المقبض
      مريح
      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل
      نعم

    • الأداء

      أقراص إزالة الشعر
      أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة
      نظام إزالة الشعر
      نظام فعّال لإزالة الشعر

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