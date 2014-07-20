HP8661/03
تسريح الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله
تجفيف وتسريح في آن - يسمح لك Air Styler Essential من Philips بابتكار تسريحات طبيعية ورائعة مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. تتوافق الملحقات الثلاثة مع الشعر الطويل والقصير، لتسريح شعرك بسهولة تامة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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جهاز Air Styler مع تدفق هواء بقوة 800 واط، لعملية تجفيف وتسريح لطيفة. احصلي على نتائج تشبه التسريح في الصالون كل يوم.
يوفر إعداد الحرارة ThermoProtect درجة حرارة مثالية للتجفيف ويمنح شعرك حماية إضافية من الإحماء المفرط. ومن خلال تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية بشعرك.
يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة للحصول على النتيجة المثالية. وتضمن الإعدادات الثلاثة المرنة عملية تسريح دقيقة ومخصصة.
تتميّز فرشاة ThermoBrush بقطر عريض جدًا يبلغ 38 مم. وبفضل الجزء الأسطواني العريض، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية للحصول على تسريحات وتموجات ناعمة.
تتميّز ThermoBrush بقطر صغير يبلغ 22 مم. وبفضل عرض الجزء الأسطواني، تُعدّ أداة تسريح الشعر هذه مثالية لتموجات سهلة.
استخدمي المكثّف الضيق المخصص لتوفير تدفق هواء مركّز للتسريح الدقيق أو اللمسات النهائية.
يستخدم إعداد الهواء البارد حرارة منخفضة لتجفيف شعرك بلطف. وهو يناسب الشعر الناعم أو الجاف أو التالف بشكل خاص.
الملحقات
الطاقة
المواصفات الفنية
الخدمة
سهولة الاستخدام
تقنيات العناية
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