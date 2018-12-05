HPS910/03
مصمم للحصول على تجفيف وتسريح احترافيين
يتميّز مجفف الشعر Prestige Pro من Philips بقوة 2100 واط ومحرك تيار متردد احترافي بسرعة تصل إلى 160 كم/الساعة*، أي أسرع بنسبة 40%**. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحسين طريقة التسريح الاحترافية بفضل فوهتَين رفيعتَين.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميّز مجفف الشعر الاحترافي بمحرك تيار متردد عالي الأداء مع سرعة هواء تصل إلى 160 كم/الساعة*، أي سرعة أكبر بنسبة 40%**. تم تطويره للمحترفين للحصول على نتائج فعالة.
يمنحك مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2100 واط تدفق هواء قويًا. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجفيف الشعر وتسريحه أسرع وأسهل.
تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.
يوفر إعداد الحرارة ThermoProtect درجة حرارة مثالية للتجفيف ويمنح شعرك حماية إضافية من الإحماء المفرط. ومن خلال تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على أفضل النتائج بطريقة تضمن العناية بشعرك.
نتائج تسريح مثالية مع فوهتَين رفيعتَين لكل حاجة. تكون الفوهة حجم 7 مم مخصصة للتسريح الدقيق أما الفوهة حجم 9 مم فمخصصة لتسريح شعرك وتصفيفه.
يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة المختلفة تحكمًا مثاليًا لتسريح دقيق ومخصص.
بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها، يوفر زر خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) دفقًا شديدًا للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة للتسريحة وضبطها.
يتميّز السلك الاحترافي بطول 2,5 م، لتعزيز سهولة الاستخدام في أي مكان.
مدّد فترة الضمان التي تبلغ سنتَين مع سنتَين إضافيتَين عند تسجيل منتجك عبر الإنترنت في غضون 3 أشهر من شرائه.
الوزن والمقاييس
المواصفات الفنية
الميزات
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