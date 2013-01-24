تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحضير الطعام الصحي في المنزل بات بغاية السهولة
يجمع الخلاط اليدوي Daily Collection من Philips بين قدرة 550 واط وأداة خفق وأكسسوار تقطيع مصممين بشكل فريد. الأمر الذي يخوّلك الحصول على نتيجة رائعة عند تحضير الحساء والأعشاب المقطعة. لم يكن تحضير الطعام الصحي يومًا بهذه السهولة! إكتشف كلّ المميزات
بالتعاون مع جامعة شتوتغارت المتميزة، تم تطوير ProMix من Philips وهي تقنية فريدة ومتقدمة تستخدم شكلاً مثلثًا معيّنًا لتحضير الطعام بطريقة مثالية وللحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل سريع ومتناسق.
بات من السهل إزالة دورق الخلط لتنظيفه، وذلك بفضل نظام التحرير بكبسَتي زر الذي يتميّز به خلاط Philips المحمول باليد.
مفتاح واحد لاستخدام سهل.
يتمتع الخلاط اليدوي Daily Collection بمسكة رفيعة ليتلاءم مع أي يد.
محرك قوي بقدرة 550 واط لخلط المكونات الأكثر صلابة
يمكنك فرم الأعشاب والمكسرات والجبنة والشوكولاته والبصل بفضل ملحق المفرمة الصغير التابع للخلاط المحمول باليد من Philips.
الملحقات
مواصفات التصميم
المواصفات العامّة
المواصفات التقنية