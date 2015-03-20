HR1855/72
أكبر كمية عصير. أقل جهد.
تستخرج هذه العصارة من Philips عصيرًا أكثر من الفاكهة والخضار. ويمكنك تنظيفها بغضون دقيقة واحدة بفضل تقنية "QUICKClean" الثورية. دلّل نفسك بعصير صحيّ محضّر في المنزل كل يوم!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجميع سريع وسهل لكل القطع.
استمتع بتجربة عصر تفاعلية حقيقية. الغطاء وحاوية اللب شفافان، ما يتيح لك رؤية عملية عصر الفاكهة والخضراوات. يمكنك أيضًا رؤية امتلاء الوعاء مباشرةً، وبالتالي معرفة وقت إفراغه.
يمكنك تحضير ما يصل إلى لترين من العصير دفعة واحدة من دون الحاجة إلى إفراغ حاوية اللب.
يُتيح لك أنبوب التغذية الكبير جدًا (75 مم) عصر حتى الفواكه والخضراوات كبيرة الحجم، مثل التفاح والجزر والشمندر، من دون تقطيع سابق.
محرك قوي بقوة 700 واط للخلط والمزج والسحق بشكل فعّال.
صُمِّمَت عصارة Philips بحيث تكون سهلة التنظيف مع تقنية QuickClean. يُمكنك الآن تنظيفها في غضون دقيقة واحدة، بفضل حاوية اللب المضمّنة والأسطح الملساء.
يتم جمع اللب في المكان الوحيد المخصص له: حاوية اللب في عصارة Philips. هذا يعني أنه لم تعد هناك حاجة إلى إزالة اللب من أجزاء أخرى مثل الغطاء. وبفضل تصميم الحاوية الدائري وأسطحها الملساء الخالية من الزوايا والشقوق، يسهل الوصول إلى اللب وتنظيف الحاوية.
عادةً ما يلتصق كثير من ألياف اللب في المصفاة، ما يُصعِّب عملية تنظيفها. بفضل تقنية QuickClean المبتكرة، تصبح كل أسطح المصفاة ناعمة، ما يُساعدك على إزالة الألياف باستخدام إسفنجة مطبخ عادية.
عصارة Philips هي أول عصارة طرد مركزي في السوق مزودة بوظيفة التنظيف السابق. من خلال سكب الماء في الدافعة، يمكنك توفير تدفق ماء داخل الجهاز، ما يزيل الألياف غير المرغوب فيها من الغطاء، ويسهّل تنظيف المصفاة.
صُمِّمَت العصّارة بأشكال دائرية وأسطح ناعمة لتسهيل الشطف تحت الصنبور.
مواصفات التصميم
سهل التنظيف
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.