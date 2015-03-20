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  • أكبر كمية عصير. أقل جهد. أكبر كمية عصير. أقل جهد. أكبر كمية عصير. أقل جهد.

    مجموعة Viva العصارة

    HR1863/22

    أكبر كمية عصير. أقل جهد.

    تستخرج هذه العصارة من Philips عصيرًا أكثر من الفاكهة والخضار. ويمكنك تنظيفها بغضون دقيقة واحدة بفضل تقنية "QUICKClean" الثورية. دلّل نفسك بعصير صحيّ محضّر في المنزل كل يوم!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    مجموعة Viva العصارة

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    مراجعة كل عصارة

    أكبر كمية عصير. أقل جهد.

    حضّر ما يصل إلى ليترَين من العصير في مرحلة واحدة ونظف بغضون دقيقة

    • 700 واط
    • QuickClean
    • أنبوب حجم XL، وسعة 2 لتر
    تزيل وظيفة التنظيف السابق الألياف غير المرغوب فيها

    تزيل وظيفة التنظيف السابق الألياف غير المرغوب فيها

    عصارة Philips هي أول عصارة طرد مركزي في السوق مزودة بوظيفة التنظيف السابق. من خلال سكب الماء في الدافعة، يمكنك توفير تدفق ماء داخل الجهاز، ما يزيل الألياف غير المرغوب فيها من الغطاء، ويسهّل تنظيف المصفاة.

    تجميع سريع وسهل لكل القطع

    تجميع سريع وسهل لكل القطع

    تجميع سريع وسهل لكل القطع.

    تحقق سهل من اللب من خلال حاوية اللب الشفافة

    تحقق سهل من اللب من خلال حاوية اللب الشفافة

    استمتع بتجربة عصر تفاعلية حقيقية. الغطاء وحاوية اللب شفافان، ما يتيح لك رؤية عملية عصر الفاكهة والخضراوات. يمكنك أيضًا رؤية امتلاء الحاوية مباشرةً، ومن ثَمَّ معرفة وقت إفراغها.

    عصر حتى لترين دفعة واحدة

    عصر حتى لترين دفعة واحدة

    يمكنك تحضير ما يصل إلى لترين من العصير دفعة واحدة من دون الحاجة إلى إفراغ حاوية اللب.

    أنبوب تغذية بحجم XL (‏75 مم)

    أنبوب تغذية بحجم XL (‏75 مم)

    يُتيح لك أنبوب التغذية الكبير جدًا (75 مم) عصر حتى الفواكه والخضراوات كبيرة الحجم، مثل التفاح والجزر والشمندر، من دون تقطيع سابق.

    محرّك فعال بقوة 700 واط

    محرّك فعال بقوة 700 واط

    محرك قوي بقوة 700 واط للخلط والمزج والسحق بشكل فعّال.

    تقنية QuickClean

    تقنية QuickClean

    صُمِّمَت عصارة Philips بحيث تكون سهلة التنظيف مع تقنية QuickClean. يُمكنك الآن تنظيفها في غضون دقيقة واحدة، بفضل حاوية اللب المضمّنة والأسطح الملساء.

    جمع كل اللب في مكان واحد للتخلص منه بسهولة

    جمع كل اللب في مكان واحد للتخلص منه بسهولة

    يتم جمع اللب في المكان الوحيد المخصص له: حاوية اللب في عصارة Philips. هذا يعني أنه لم تعد هناك حاجة إلى إزالة اللب من أجزاء أخرى مثل الغطاء. وبفضل تصميم الحاوية الدائري وأسطحها الملساء الخالية من الزوايا والشقوق، يسهل الوصول إلى اللب وتنظيف الحاوية.

    مصفاة QuickClean

    مصفاة QuickClean

    عادةً ما يلتصق كثير من ألياف اللب في المصفاة، ما يُصعِّب عملية تنظيفها. بفضل تقنية QuickClean المبتكرة، تصبح كل أسطح المصفاة ناعمة، ما يُساعدك على إزالة الألياف باستخدام إسفنجة مطبخ عادية.

    أسطح ناعمة وسهلة التنظيف

    صُمِّمَت العصّارة بأشكال دائرية وأسطح ناعمة لتسهيل الشطف تحت الصنبور.

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      مادة الغطاء
      الألمنيوم
      اللون (الألوان)
      الألمنيوم
      مادة الإبريق
      إبريق SAN وغطاء PS
      مادة حاوية اللب والدافعة
      PS

    • سهل التنظيف

      ملحقات قابلة للغسل في الجلاية
      نعم
      QuickClean
      نعم

    • المواصفات التقنية

      طول سلك الطاقة
      المرحلة الأولى  m
      الطاقة
      700  W
      الفولتية
      220-240  V
      السعة
      2  l
      التردد
      50/60  Hz
      حاوية لبقايا الفاكهة والخضار
      1.2  l
      قطر أنبوب التغذية
      75  mm
      سعة إبريق العصير
      800  ml

    • المواصفات العامّة

      أقدام مقاومة للانزلاق
      نعم
      مخزن لسلك الطاقة مضمّن
      نعم
      إعداد السرعة
      المرحلة الأولى
      مشابك أمان
      نعم

    Badge-D2C

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