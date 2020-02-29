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  • عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر

    المجموعة اليومية خلاط محمول باليد ProMix

    HR2535/01

    عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر

    يتميّز الخلاط المحمول باليد الجديد من مجموعة daily بمحرك قوي وتصميم مريح وفريد، لعملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر، ما يساعدك في تحضير وجبات صحية في المنزل كل يوم وبدون مجهود

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    المجموعة اليومية خلاط محمول باليد ProMix

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    عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر

    استمتع كل يوم بوجبات صحية محضّرة في المنزل وبدون مجهود

    • بديهي
    • استخدام سهل
    • قوي
    حاجب الشفرة مقاوم للطرطشة

    حاجب الشفرة مقاوم للطرطشة

    تتميّز الجهة السفلية من عمود الخلط الخاص بالخلاط المحمول باليد بشكل متموج وفريد لمنع الطرطشة والفوضى أثناء الخلط

    تصميم مريح

    تصميم مريح

    سيستمتع المستهلكون بالراحة وسهولة الاستخدام بفضل التصميم المتين والمريح

    تقنية الخلط المتطورة ProMix

    تقنية الخلط المتطورة ProMix

    تم تطوير ProMix من Philips بالتعاون مع جامعة شتوتغارت العريقة، وهي عبارة عن تقنية فريدة ومتطورة تستخدم شكلاً مثلثًا محددًا لإنشاء تدفق الطعام الأمثل والحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل أسرع وأكثر اتساقًا

    نظام تحرير بزر واحد

    نظام تحرير بزر واحد

    قم بتوصيل الملحقات وفصلها بسهولة للاستخدامات المتعددة بكبسة زر واحدة.

    محرك فعال بقوة 650 واط

    يضمن المحرك الفعال بقوة 650 واط عملية خلط فعالة لوجبات الطعام اليومية المحضّرة في المنزل

    مفرمة صغيرة

    بفضل ملحق المفرمة المضمّن، يمكنك بسهولة تقطيع الأعشاب والمكسرات والجبن والشوكولاتة والبصل.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • مواصفات التصميم

      مادة الغطاء
      بلاستيك
      مادة المقبض
      معدن

    • الملحقات

      مضمنة
      • مفرمة صغيرة
      • دورق

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      650  W

    • التصميم

      اللون
      أبيض

    • المواصفات العامّة

      إعداد السرعة
      المرحلة الأولى

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

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