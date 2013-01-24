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Daily Collection

خلاط محمول باليد ProMix

HR2535/01
  • عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر
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    Daily Collection خلاط محمول باليد ProMix

    HR2535/01

    عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر

    يتميّز الخلاط المحمول باليد الجديد من مجموعة daily بمحرك قوي وتصميم مريح وفريد، لعملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر، ما يساعدك في تحضير وجبات صحية في المنزل كل يوم وبدون مجهود إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection خلاط محمول باليد ProMix

    عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر

    يتميّز الخلاط المحمول باليد الجديد من مجموعة daily بمحرك قوي وتصميم مريح وفريد، لعملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر، ما يساعدك في تحضير وجبات صحية في المنزل كل يوم وبدون مجهود إكتشف كلّ المميزات

    عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر

    يتميّز الخلاط المحمول باليد الجديد من مجموعة daily بمحرك قوي وتصميم مريح وفريد، لعملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر، ما يساعدك في تحضير وجبات صحية في المنزل كل يوم وبدون مجهود إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection خلاط محمول باليد ProMix

    عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر

    يتميّز الخلاط المحمول باليد الجديد من مجموعة daily بمحرك قوي وتصميم مريح وفريد، لعملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر، ما يساعدك في تحضير وجبات صحية في المنزل كل يوم وبدون مجهود إكتشف كلّ المميزات

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      عملية خلط سريعة وفعالة بلمسة زر

      استمتع كل يوم بوجبات صحية محضّرة في المنزل وبدون مجهود

      • بديهي
      • استخدام سهل
      • قوي
      حاجب الشفرة مقاوم للطرطشة

      حاجب الشفرة مقاوم للطرطشة

      تتميّز الجهة السفلية من عمود الخلط الخاص بالخلاط المحمول باليد بشكل متموج وفريد لمنع الطرطشة والفوضى أثناء الخلط

      تصميم مريح

      تصميم مريح

      سيستمتع المستهلكون بالراحة وسهولة الاستخدام بفضل التصميم المتين والمريح

      تقنية الخلط المتطورة ProMix

      تقنية الخلط المتطورة ProMix

      تم تطوير ProMix من Philips بالتعاون مع جامعة شتوتغارت العريقة، وهي عبارة عن تقنية فريدة ومتطورة تستخدم شكلاً مثلثًا محددًا لإنشاء تدفق الطعام الأمثل والحصول على أعلى مستوى من الأداء بهدف الخلط بشكل أسرع وأكثر اتساقًا

      نظام تحرير بزر واحد

      نظام تحرير بزر واحد

      قم بتوصيل الملحقات وفصلها بسهولة للاستخدامات المتعددة بكبسة زر واحدة.

      محرك فعال بقوة 650 واط

      يضمن المحرك الفعال بقوة 650 واط عملية خلط فعالة لوجبات الطعام اليومية المحضّرة في المنزل

      مفرمة صغيرة

      بفضل ملحق المفرمة الصغيرة، يمكنك فرم الأعشاب والمكسّرات والجبنة والشوكولاته والبصل بسهولة تامة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        مضمنة
        • مفرمة صغيرة
        • دورق

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • المواصفات العامّة

        إعداد السرعة
        1

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        650  واط

      • التصميم

        اللون
        أبيض

      • مواصفات التصميم

        مادة المقبض
        معدنية
        مادة الغطاء
        بلاستيك

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