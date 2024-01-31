مزج حتى أصعب المكونات بسرعة فائقة
مع قوة أكبر بنسبة 50%* لسحق أي مكون، يُعد الخلاط اليدوي من Philips من السلسلة 5000 الخيار الأمثل للحصول على نتائج رائعة ومتساوية. استمتع بوصفات الحساء الكريمية والصلصات الناعمة في أثناء استكشاف طرق جديدة لإعداد طعامك! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مزج حتى أصعب المكونات بسرعة فائقة
مع قوة أكبر بنسبة 50%* لسحق أي مكون، يُعد الخلاط اليدوي من Philips من السلسلة 5000 الخيار الأمثل للحصول على نتائج رائعة ومتساوية. استمتع بوصفات الحساء الكريمية والصلصات الناعمة في أثناء استكشاف طرق جديدة لإعداد طعامك! إكتشف كلّ المميزات
مزج حتى أصعب المكونات بسرعة فائقة
مع قوة أكبر بنسبة 50%* لسحق أي مكون، يُعد الخلاط اليدوي من Philips من السلسلة 5000 الخيار الأمثل للحصول على نتائج رائعة ومتساوية. استمتع بوصفات الحساء الكريمية والصلصات الناعمة في أثناء استكشاف طرق جديدة لإعداد طعامك! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مزج حتى أصعب المكونات بسرعة فائقة
مع قوة أكبر بنسبة 50%* لسحق أي مكون، يُعد الخلاط اليدوي من Philips من السلسلة 5000 الخيار الأمثل للحصول على نتائج رائعة ومتساوية. استمتع بوصفات الحساء الكريمية والصلصات الناعمة في أثناء استكشاف طرق جديدة لإعداد طعامك! إكتشف كلّ المميزات
اخلط حتى أكثر المكونات صلابة مع أقوى خلاط يدوي لدينا على الإطلاق. واستمتع بكل شيء بداية من حليب المكسرات المصنوع في المنزل وصولاً إلى عصائر السموذي بالفواكه المجمدة في وقت قصير جدًا.
تقنية حاصلة على براءة الاختراع تجمع بين أقوى محرك لدينا ووحدة شفرة ذات شكل فريد وحاجب واقٍ من الطرطشة لضمان التحريك الأمثل للطعام وسهولة التنظيف وعدم إحداث الفوضى. فتحصل على نتائج سريعة ومن دون كتل في كل مرة.
ثبِّت المفرمة صغيرة الحجم لتقطيع البصل والأعشاب وتكسير المكسرات وغير ذلك الكثير. تتميز أيضًا بسعة 0,5 حجم L للمساعدة على تحضير كل الوصفات الصغيرة التي تحتاج إليها في أثناء إعداد الطعام.
اضبط سرعتك في أثناء الخلط لتوفير تحكم أفضل بفضل مشغِّل السرعة سهل الاستخدام. ابدأ بالسرعة البطيئة لتجنب الطرطشة، ثم اضغط على الزر لزيادة القوة بشكل مطرد تدريجيًا.
يحرر الزر الذي يعمل بلمسة واحدة قضيب الخلط بيد واحدة. حتى تتمكن من تغيير الملحقات من دون فك الخلاط أو إحداث فوضى على الطاولة.
يتيح لك مؤشر السرعة الجديد تحضير كل الأطعمة المفضلة لديك بسهولة ودقة.
ثبِّت ملحق الخفاقة لإعداد الكريمة المخفوقة الرقيقة أو المايونيز ذي القوام الناعم كالحرير أو خليط البانكيك المثالي أو اصنع صلصة السلطات المفضلة لديك.
لم يكن التنظيف أكثر سهولة. فبفضل تقنية ProMix، يمكنك تحرير قضيب الخلط وشطفه وتنظيفه تحت المياه الجارية.
استفد أقصى استفادة من مساحة الخزانة المحدودة. حيث تم تصميم الخلاط اليدوي وملحقاته لتوفير تخزين فعال.
لا تقلق بشأن الطرطشة. فبفضل تقنية ProMix، يمنع حاجب الشفرات المميز الطرطشات، سواء أكانت بكميات كبيرة أم صغيرة. حيث يساعد شكل الموجة في أسفل قضيب الخلط على إبقاء كمية أقل من الطعام على الشفرة لسهولة تنظيفها.
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