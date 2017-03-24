HR3740/11
خلط قوي وفعال لتحضير قوالب حلوى طرية
يساعدك خلاط Philips في تحضير خبز وقوالب حلوى شهية وهشة لأفراد عائلتك. ويسمح الخلط المخروطي والهوائي بتقصير وقت الخفق والحصول على خليط قالب الحلوى أطرى. وسيسهّل محركه الفعال بقوة 400 واط عملية تحضير أصعب أنواع العجين.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مضرب مخروطي الشكل وفريد من نوعه يسمح بدخول أقصى قدر من الهواء، ما يساهم في الحصول على قوام منفوش وخليط كيك ناعم
يمنحك نطاق السرعة الواسع أفضل تحكم في الخلط.
تمنحك وظيفة السرعة القصوى دفعات إضافية من الطاقة عند الحاجة.
تم تصميم المضارب مع نمط مختلف على أحد طرفَيها لتركيبها بسهولة وسرعة.
بلمسة واحدة بسيطة، يمكنك تحرير المضارب أو خطافات العجين.
محرك قوي بقدرة 400 واط يسهّل عليك تحضير أصعب أنواع العجين.
يساعدك مشبك تخزين الأسلاك في الحفاظ على ترتيب مطبخك.
بلد المنشأ
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الاستدامة
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