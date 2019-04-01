HR7310/01
استمتع بوجبات محضّرة في المنزل يوميًا وبدون مجهود
إذا كنت تحب الوجبات المنزلية الصحية إلا أن نمط حياتك كثير الانشغال، فستحب جهاز تحضير الطعام الصغير من Philips من مجموعة Daily. لقد صممنا مجموعة الأجهزة الصغيرة هذه لتناسب نمط الحياة الكثير الانشغال. يمكنك تحضير أطباق لذيذة بسرعة ومن دون عناء.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يعالج المحرك القوي الذي نقدّمه مجموعة متنوّعة من المكونات، بدءًا من عجينة الخبز ووصولاً إلى الخضار القاسية، والجبنة والشوكولاته. بالإضافة إلى ذلك، فهو يبشر المكوّنات ويقطّعها إلى شرائح بسهولة تامة.
تحضير سريع باستخدام أنبوب تغذية كبير لتقليل وقت تقطيع المكونات مسبقًا لأدنى حد.
تجميع سريع وسهل لكل القطع.
يمكن وضع كل قطع الملحقات على الرف العلوي من الجلاية، لتنظيفها بسهولة.
مع أكثر من 16 وظيفة، لا حدود لما يمكنك تحضيره: بدءًا من وجبات الطعام والخبز ووصولاً إلى الصلصات والمزيد غير ذلك. استخدم الملحقات العالية الجودة والمتعددة الوظائف لتقطيع المكونات وهرسها وفرمها بفضل الشفرة على شكل حرف S، أو لتقطيعها إلى شرائح وبشرها بفضل القرص 2 في 1. حضّر كل ما تشتهيه مع ميزة الخفق والعجن والمزيد غير ذلك.
للحصول على نتائج مثالية في كل مرة، ما عليك سوى مطابقة لون الملحق مع لون السرعة نفسه. استخدم السرعة 1 لخفق القشدة والبيض وتحضير المعجّنات وعجينة الخبز. أما السرعة 2 فتعتبر مثالية لتقطيع البصل وفرم اللحمة وتحضير المشروبات والمزيد غير ذلك.
يحتلّ جهاز تحضير الطعام الصغير من مجموعة Daily مساحة أصغر على سطح العمل، إلا أنه مجهّز بكل لوازم المطبخ التي يمكنك تخزينها في الوعاء بسهولة تامة.
يسهّل القرص المريح بوجهَين تقطيع المكونات إلى شرائح من جهة وبشرها من الجهة الأخرى!
يمكّنك الوعاء الكبير بسعة 2,1 لتر (سعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات) من خلط ما يصل إلى 5 حصص من الحساء دفعة واحدة.
بلد المنشأ
الملحقات
المواصفات التقنية
التصميم
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
اللون الخارجي
الخدمة
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