Series 7000 آلة مطبخ مع ملحقات
مخبوزات مثالية من المرة الأولى
ارتقِ بعملية الخَبز إلى المستوى التالي واصنع عجينة مثالية في 3 دقائق فقط*. من الخبز إلى المعجنات والصلصات والحساءات وغيرها من الأطباق اللذيذة المُعدَّة في المنزل، استخدم تطبيق HomeID لتوجيهك أثناء تحضير كل وصفة. يتضمن ملحقَي الخلاط والمفرمة.
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Series 7000 آلة مطبخ مع ملحقات
مخبوزات مثالية من المرة الأولى احصل على عجينة مثالية في 3 دقائق فقط* خفاقة العجين وأداة الخفق والخفاقة وعاء سعة 5,5 لترات محرّك فعال بقوة 1000 واط يتضمن ملحق الخلاط يتضمن ملحق المفرمة تقنية ProKnead لخَبز احترافي
تقنية فريدة تقلّد حركة اليد من خلال الضغط على العجينة وتمديدها في الوقت نفسه، للحصول على عجينة مرنة ومثالية بدون عناء في 3 دقائق فقط.*
تطبيق HomeID للحصول على إرشادات مفصلة خطوة بخطوة
استخدم تطبيق HomeID مع أداة المطبخ من Philips بحيث لا تضطر بعد الآن إلى تخمين الإعدادات التي تريد استخدامها. اختر وصفة طعام وسيرشدك التطبيق من بداية الطهو إلى نهايته للحصول على نتائج مثالية مضمونة.
ملحق خلاط زجاجي سعة 1,5 لترات
عزز مخبوزاتك مع الحساء والصلصات، أو حتى مشروب الفاكهة بالقوام المثالي، بفضل الخلاط المزود بتقنية ProBlend.
ملحق مفرمة اللحم
تضمن مفرمة اللحم، المزودة بشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومحرك قوي، نتائج سريعة عند صنع كباب الكفتة أو النقانق أو كرات اللحم (وهي تفرم كيلوجرامًا واحدًا من اللحم في أقل من دقيقتين**)
مؤقت LED ذكي مع إيقاف تشغيل تلقائي
ما عليك سوى تعيين المؤقت الذكي وإضافة المكونات والسماح لأداة المطبخ بالعمل عنك. ركز على الخطوات الأخرى مع تحقيق نتائج الخلط المطلوبة. يتوقف الجهاز تلقائيًا عن التشغيل في نهاية الوقت المعين.
إضاءة الوعاء تلقائيًا
يضيء الضوء التلقائي في الوعاء المكونات داخل الوعاء أثناء عملية الخلط مما يسمح لك برؤية اللون والقوام بوضوح.
حاجب الطرطشة لعملية خَبز بدون فوضى
حافظ على نظافة سطح العمل بفضل ملحق حاجب الطرطشة الذي يضمن عدم خروج المكونات من الوعاء ويسهّل عملية السكب.
عملية خلط مع ملاءمة مثالية لتجربة سلسة
تمكّن من مسح كل حواف الوعاء، ومزج كل المكونات بدقة، بفضل عملية الخلط مع الملاءمة المثالية.
8 إعدادات سرعة مختلفة لتحكّم تام
لتلبية كل احتياجات الخلط والعجن، بسرعة عالية أو منخفضة.
قاعدة معدنية متينة
تم تصميم القاعدة المعدنية لضمان ثبات تام حتى أثناء خلط أقسى المكونات.
ملحقات قابلة للغسل في الجلاية لتسهيل عملية التنظيف
ملحقات قابلة للغسل في الجلاية لضمان عملية تنظيف بدون عناء مرة بعد مرة.
حماية المحرك من الحرارة
أداة مطبخ مصممة لتدوم طويلاً بفضل مستشعر حماية المحرك من الحرارة (MTP) الخاص الذي يمنع المحرك من الإحماء المفرط جراء الاستخدام المتكرر.
محرّك فعال بقوة 1000 واط
لنتائج عجن مثالية، حتى مع العجينة الكثيفة.
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عرض كل ميزات المنتج عرض ميزات المنتج أقل المواصفات التقنية
المواصفات العامة
المادة الأساسية
بلاستيك المادة الثانوية
معدن الإعدادات المبرمجة سابقًا
لا الوظائف
عجن وخفق وخلط نوع المنتج
جهاز المطبخ عدد الحصص
6 أقدام مقاومة للانزلاق
نعم واجهة
مفتاح دوار طول سلك الطاقة
متر واحد مخزن لسلك الطاقة
لا مؤقت
نعم التقنية
تقنية ProKnead مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مضمّن
نعم مصباح الطاقة
نعم قطع قابلة للغسل في الجلاية
نعم مادة الدورق
فولاذ مقاوم للصدأ مادة الشفرة
سبيكة من الألومنيوم عدد الدورات في الدقيقة (RPM)
22500 خالية من مادة BPA
نعم وظيفة تشغيل نبضي
نعم شفرات قابلة للفك
نعم القدرة على سحق الثلج
لا القدرة على خلط المكونات الساخنة
لا كتيّب الوصفات
لا مستوى الضوضاء (في الوضع القياسي)
Lc = 87 ديسيبل (A) الكفالة
سنتان
المواصفات التقنية
الطاقة
1000 الفولتية
230 التردد
50 عدد الوحدات في الحزمة
المرحلة الأولى منتج ببطارية
لا
التوافق
الملحقات المرفقة 1
مضرب وأداة عجن الملحقات المرفقة 2
خفق ودورق للخلاط الملحقات المرفقة 3
غطاء للوعاء ومفرمة للحم الملحقات المتعلقة 1
دليل المستخدم الملحقات المتعلقة 2
نشرة
ميزة السلامة
شهادة السلامة
نعم إيقاف تشغيل تلقائي
نعم مؤشر درجة الحرارة
لا إيقاف الشفرة تلقائيًا
نعم قفل الأطفال
لا
الوزن والأبعاد
طول المنتج
24,1 عرض المنتج
43,8 ارتفاع المنتج
34,5 وزن المنتج
6,72 طول الحزمة
42,8 عرض الحزمة
48 ارتفاع الحزمة
40 وزن الحزمة
12,42
متانة
تخزين
أكثر من 90% من المواد المعاد تدويرها
بلد المنشأ
تم الإنتاج في
الصين
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تم الاختبار باستخدام 300 غ من الدقيق المتعدد الاستعمالات، و14 غ من الزبدة (درجة حرارة الغرفة)، و5 غ من الخميرة الفورية، و160 مل من المياه (37 درجة فهرنهايت) وتم العجن لمدة 3 دقائق على السرعة 3. * تم اختباره مع كيلوجرام واحد من اللحم البقري باستخدام السرعة القصوى لألة المطبخ
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