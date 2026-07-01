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  • حلاقة ناعمة ولطيفة على البشرة حلاقة ناعمة ولطيفة على البشرة حلاقة ناعمة ولطيفة على البشرة
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    Head Shaver Pro 5000 Series آلة حلاقة أساسية مزودة بشفرات ComfortCut

    HS5980/15

    حلاقة ناعمة ولطيفة على البشرة

    صُمِّمت آلة حلاقة الرأس Head Shaver Pro من السلسلة 5000 من Philips لتمنحك حلاقة دقيقة ولطيفة على البشرة. ويتكيف الرأس المرن بزاوية 360 درجة مع شكل رأسك، بينما تضمن شفرات ComfortCut حلاقة دقيقة ومتساوية في كل الاتجاهات.

    إكتشف كلّ المميزات

    Head Shaver Pro 5000 Series آلة حلاقة أساسية مزودة بشفرات ComfortCut

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    حلاقة ناعمة ولطيفة على البشرة

    من العلامة التجارية الأولى عالميًا في مجال آلات الحلاقة الكهربائية

    • رأس مرن بمقدار 360 درجة
    • شفرات ComfortCut
    • مستشعر PowerAdapt
    • تصميم مريح
    من العلامة التجارية الأولى عالميًا في مجال آلات الحلاقة الكهربائية*

    من العلامة التجارية الأولى عالميًا في مجال آلات الحلاقة الكهربائية*

    صُمِّمت آلة حلاقة الرأس Head Shaver Pro من Philips من السلسلة 5000 لتمنحك حلاقةً دقيقةً ومريحةً للبشرة. إنها الأداة المثالية لكل من يرغب في الحصول على مظهرٍ أنيق، والشعور بالثقة، والتعبير عن نفسه بحرية.

    قص الشعر في أي اتجاه باستخدام رأس مرن بزاوية 360 درجة

    قص الشعر في أي اتجاه باستخدام رأس مرن بزاوية 360 درجة

    تدور وحدة الحلاقة المرنة بالكامل بزاوية 360 درجة لتتبع منحنيات الرأس، ما يضمن ملامسةً مثاليةً للبشرة حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها، مع تجنب الضغط المفرط الذي قد يسبب الانزعاج والتهيج.

    حلاقة ناعمة ولطيفة على البشرة بفضل شفرات ComfortCut

    حلاقة ناعمة ولطيفة على البشرة بفضل شفرات ComfortCut

    احصل على حلاقة نظيفة ومريحة بفضل آلة الحلاقة هذه من Philips. تقوم شفرات ComfortCut الـ 36 في آلة الحلاقة الكهربائية بقصّ كل شعرة فوق مستوى البشرة مباشرةً للحصول على نتيجة ناعمة ومتساوية.

    مصمم للراحة بفضل المقبض المريح

    مصمم للراحة بفضل المقبض المريح

    أمسك آلة الحلاقة بثقة بفضل التصميم المريح الذي يساعدك على إحكام قبضتك أثناء الحلاقة.

    مستشعر PowerAdapt الذكي لحلاقةٍ من دون مجهود

    مستشعر PowerAdapt الذكي لحلاقةٍ من دون مجهود

    يرصد مستشعر PowerAdapt الديناميكي كثافة الشعر 125 مرةً في الثانية، ويُكيِّف قوة الحلاقة تلقائيًا للحصول على حلاقٍة من دون مجهود.

    يحافظ نظام تجميع الشعر على نظافة حلاقتك

    يحافظ نظام تجميع الشعر على نظافة حلاقتك

    يحافظ على نظافة حلاقتك من دون ترك شعر مقصوص حول المغسلة.

    قابل للغسل بالكامل ويمكن استخدامه في الحمام

    قابل للغسل بالكامل ويمكن استخدامه في الحمام

    اختر روتين الحلاقة الذي يناسبك. بفضل ميزة الحلاقة الرطبة والجافة، يمكنك الاختيار بين حلاقة جافة مريحة أو حلاقة رطبة منعشة. هذا ويمكنك الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى في أثناء الاستحمام.

    60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد الشحن الكامل

    60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد الشحن الكامل

    استخدم آلة الحلاقة في المنزل أو في أثناء التنقل لمدة تصل إلى 60 دقيقة بعد شحنها لمدة ساعة واحدة، أي ما يعادل نحو 15 عملية حلاقة. لا تعمل آلة الحلاقة إلا عندما لا تكون قيد الشحن.

    شحن سريع لمدة 5 دقائق لحلاقة واحدة كاملة

    شحن سريع لمدة 5 دقائق لحلاقة واحدة كاملة

    هل أنت في عجلة من أمرك؟ قم بتوصيل آلة الحلاقة بالطاقة لمدة 5 دقائق واحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

    قفل السفر لضمان التخزين والسفر بأمان

    قفل السفر لضمان التخزين والسفر بأمان

    يمنع قفل السفر التشغيل غير المقصود في أثناء السفر. وتضمن ميزة قفل السفر بقاء آلة الحلاقة متوقفة عن التشغيل عند وضعها في حقيبتك.

    تصميم متين: ضمان لمدة تصل إلى 5 سنوات

    تصميم متين: ضمان لمدة تصل إلى 5 سنوات

    صُمِّمت آلة الحلاقة لدينا لتمنحك أداءً أمثل. وتأتي بضمانٍ لمدة 5 سنوات**، لتستمتع بأعلى مستويات الموثوقية والأداء، حلاقة بعد حلاقة.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الملاءمة
      • Cleaning brush
      • USB-A (no adapter included)
      • Hair collect system
      السفر والتخزين
      • Travel lock
      • Protective cap
      • Soft fabric pouch

    • الطاقة

      نوع البطارية
      Lithium
      جاري الشحن
      • 1 hour
      • 5 min quick charge
      وقت التشغيل
      60 minutes
      حالة البطارية
      • Charging indicator
      • Low battery indicator

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      Deep black
      المقبض
      Ergonomic grip

    • الخدمة

      الضمان
      Up to 5 years
      Replacement parts
      Replace heads every 6 months with HS740

    • سهولة الاستخدام

      المقاومة للمياه
      Wet & Dry

    • الملخّص

      منطقة الجسم
      Head
      التقنيات
      PowerAdapt Sensor

    • أدوات التصفيف

      شفرة تشذيب
      • Self-sharpening full metal
      • ComfortCut Blades
      • Anti-corrosion system
      • Surgical-grade Swedish steel

    • أدوات التصفيف

      نظام الحلاقة
      360° Flexing Head

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    • *ضمان لمدة عامين + تمديد لمدة 3 أعوام عند التسجيل على موقع Philips.com خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء.
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