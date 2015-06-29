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  • لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط* لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط* لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط*

    Philips Sonicare HealthyWhite+ فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX8911/02

    لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط*

    استمتع بابتسامة أفضل كل يوم من دون التوقّف عن تناول الطعام والمشروبات التي تحبها والتي تتسبب بالبقع! إن فرشاة الأسنان Sonicare من Philips الخاصة بالتبييض والقابلة لإعادة الشحن مثبتة لقدرتها على إزالة بقع إضافية بنسبة تصل إلى 100%، للحصول على أسنان أكثر بياضًا في غضون أسبوع واحد فقط*.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare HealthyWhite+ فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط*

    *مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية

    • إعدادان
    • 6 إعدادات قابلة للتخصيص
    • رأس فرشاة واحد
    اختر من بين وضعَين و3 إعدادات قوة

    اختر من بين وضعَين و3 إعدادات قوة

    يسمح لك HealthyWhite+‎ بتنظيف أسنانك على طريقتك. يمكنك تعزيز قوة التنظيف بواسطة 3 إعدادات قوة، بالإضافة إلى وضعَين لتلبية احتياجات التبييض والتنظيف الخاصة بك. اختر "تنظيف" لإزالة البلاك بشكل استثنائي في غضون دقيقتَين، و"تبييض" لإزالة البقع، كالقهوة أو الشاي، وتبييض الأسنان لغاية درجتَين في غضون أسبوعَين فقط.

    إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

    إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

    تزيل الشعيرات الكثيفة وعالية الجودة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية.

    تحسين صحة اللثّة في أسبوعَين فقط

    تحسين صحة اللثّة في أسبوعَين فقط

    بفضل التنظيف المثالي من HealthyWhite+‎، ستصبح لثتك صحية أكثر في غضون أسبوعَين. وستستمتع بابتسامة صحية جدًا بفضل إمكانية إزالة كمية أكبر من البلاك على طول اللثة حتى 7 مرات مقارنة بالفرشاة اليدوية.

    مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

    مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

    يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.

    تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

    تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

    تعمد الاهتزازات الصوتية القوية إلى تحويل معجون الأسنان إلى فقاعات تحارب البلاك وتجعله يتغلغل بين أسنانك وعلى طول خط اللثة. في الوقت نفسه، ستتحرك الشعيرات التي يبلغ عددها 62000 على أسنانك بطريقة لطيفة وفعالة في آن. ستحصل بالتالي على نتيجة التنظيف لشهر كامل باستخدام الفرشاة اليدوية في غضون دقيقتَين فقط.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى 3 أسابيع**
      البطارية
      قابلة للشحن
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض لمّاع

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      المقبض
      تصميم مريح
      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى 3 أسابيع**

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      1 HealthyWhite+‎
      حقيبة للسفر
      1
      رأس الفرشاة
      W DiamondClean واحد قياسي
      الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      الأداء
      لإزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية بنسبة تصل إلى 100%
      الفوائد الصحية
      تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط
      فوائد التبييض
      تبيّض الأسنان حتى درجتين في أسبوعين
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      3 مستويات من القوة
      • منخفض
      • متوسط
      • مرتفع
      أبيض
      لإزالة البقع عن سطح الأسنان

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