    Philips Sonicare I InterCare رؤوس فرشاة حزمة من 3 قطع

    HX9003/14

    رأس فرشاة الأسنان للتنظيف اليومي

    استهدف طبقة البلاك المتراكمة بين الأسنان باستخدام رأس فرشاة Intercare البديلة من Philips Sonicare. لتنظيف رائع كل يوم.

    إكتشف كلّ المميزات

    رأس فرشاة الأسنان للتنظيف اليومي

    للوصول بعمق إلى المناطق بين الأسنان

    • متوسط النعومة
    • 70% بلاستيك مصنوع من عناصر طبيعية*
    تنظيف عميق بين الأسنان وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها

    يستخدم رأس فرشاة Intercare شعيرات طويلة للغاية للمساعدة في إزالة ما يصل إلى 7 أضعاف كمية البلاك** من بين الأسنان وفي الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

    Sonicare Fluid Action

    تنظف فراشي الأسنان من Philips Sonicare الأسنان بلطف وفعالية وتعتني بأسنانك ولثتك مع 62000 حركة للشعيرات. تدعم حركة Sonicare Fluid Action الشعيرات لتنظيف أسنانك عن طريق إدخال السائل بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة.

    أُثبتت فعاليته في العناية بالفم

    كل رؤوس فرشاة أسنان Philips Sonicare مصممة بدقة ومختبرة سريريًا، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أنها تلبي أعلى معايير الجودة والسلامة والأداء.

    حافظ على أفضل نتائج تنظيف أسنانك مع تنبيهات BrushSync

    هل كنت تعلم أن رؤوس الفرشاة تصبح أقل فعالية بعد ثلاثة أشهر؟ يوصي أطباء الأسنان بتغيير رأس الفرشاة بانتظام، لذا تأتي رؤوس الفرشاة من Philips Sonicare مزوّدة بتقنية BrushSync. وهي تقوم بتتبّع وتيرة تنظيف الأسنان بالفرشاة والضغط الذي تقوم به، ثم تذكرك باستبدال رأس الفرشاة عندما يحين وقت استعمال رأس جديد.

    يناسب مقابض Philips Sonicare القابلة للتثبيت السريع كافة

    يتوافق رأس الفرشاة هذا مع كل فراشي الأسنان الكهربائية من Philips Sonicare.*** ما عليك سوى تركيبه أو إزالته بسهولة للاستبدال والتنظيف.

    مصنوع من 70% من البلاستيك المصنّع من مواد طبيعية

    نحن نعمل على تقليل استخدام البلاستيك القائم على الوقود الأحفوري في منتجاتنا. ولهذا السبب فإن 70% من البلاستيك في رأس الفرشاة هذا مصنوع من مواد طبيعية.*

    تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير

    تأتي كل رؤوس فراشي الأسنان لدينا في تغليف ورقي قابل لإعادة التدوير في حال توفر مرافق إعادة التدوير.

    المواصفات التقنية

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض
      درجة صلابة الشعيرات
      متوسط النعومة
      شعيرات التذكير
      يتلاشى لون الشعيرات الأزرق
      الحجم
      المعيار
      التعرُّف الذكي على رأس الفرشاة
      نعم

    • التوافق

      نظام رأس الفرشاة
      تثبيت
      غير مناسب لـ
      Philips One
      فراشي الأسنان المتوافقة
      Philips Sonicare

    • العناصر المضمنة

      رؤوس الفرشاة
      I Intercare (عدد 3)

    • الجودة والأداء

      الاستبدال
      كل 3 أشهر
      تم اختبارها
      لأعلى مستوى من الاستخدام
      المنافع
      إزالة البلاك

    • مخصص للمواد البلاستيكية في رأس الفرشاة على أساس توازن الكتلة
    • *مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية
    • **باستثناء Philips One
