HX9042/96
رأس الفرشاة الذي نقدّمه بأعمق مستوى تنظيف
استمتع بعملية تنظيف فريدة تمامًا مثل ابتسامتك. يتكيّف الرأس C3 Premium Plaque Defence الذي نقدّمه مع منحنيات أسنانك ولثتك بفضل الجوانب الناعمة والمرنة التي تزوّدك بمستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات، مقارنة برأس الفرشاة العادي** لعملية تنظيف مريحة وعميقة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وبفضل تصميمه المرن، يزيل كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف في المناطق التي يصعب الوصول إليها* للحصول على عملية تنظيف عميقة بالفعل على طول خط اللثة وبين الأسنان.
يمكنك الحصول على عملية تنظيف مخصّصة في كل مرة تنظّف فيها أسنانك باستخدام تقنية التنظيف التكيّفية التي نقدّمها. تنحني الجوانب الناعمة والمطاطية لتسمح لرأس C3 Premium Plaque Defense بالتكيّف مع منحنيات أسنانك ولثتك الفريدة، مما يؤدي إلى امتصاص أي ضغط زائد وتحسين قوة التنظيف بتقنية الاهتزازات الصوتية التي نقدّمها. تتكيّف الشعيرات بالتالي مع شكل أسنانك ولثتك، لمستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات مقارنة برأس فرشاة عادية** للحصول على عملية تنظيف أعمق في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
ستحصل دائمًا على أفضل عملية تنظيف ممكنة بفضل ميزة BrushSync™ لإقران الأوضاع**. يقوم رأس الفرشاة C2 Optimal Plaque Defense من Philips Sonicare بالمزامنة مع مقبض فرشاة الأسنان Philips Sonicare المزوّد بميزة BrushSync™**، لتحديد وضع تنظيف الأسنان ومستوى القوة المثاليَين لعملية تنظيف استثنائية. ما عليك سوى البدء بتنظيف الأسنان باستخدام الفرشاة.
تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.
تصبح رؤوس فرشاة الأسنان أقل فعالية بعد مرور 3 أشهر على استخدامها، ولكن بفضل ميزة BrushSync™ سيتم تذكيرك بضرورة استبدال الرأس قبل حدوث ذلك. تتعقّب فرشاة أسنانك الذكية وتيرة تنظيف الأسنان ومستوى الضغط، وتنبّهك عندما يحين وقت استبدال الرأس. أليس لديك فرشاة أسنان Sonicare ذكية من Philips؟ ما عليك سوى مراقبة الشعيرات الزرقاء المخصصة لمعرفة وقت الاستبدال، وعندما يتحوّل لونها إلى أبيض ستعلم أنه حان وقت استبدال الرأس.
تم تصميم كل رؤوس فراشي أسنان Philips Sonicare لتكون آمنة ولطيفة على الأسنان واللثة. ويخضع كل رأس فرشاة لاختبارات صارمة لضمان المتانة والأداء الاستثنائي في كل مرة تنظّف فيها أسنانك.
يتناسب رأس الفرشاة C3 Premium Plaque Defense بشكل مثالي مع أي مقبض لفراشي الأسنان Sonicare من Philips باستثناء PowerUp Battery وEssence. ما عليك سوى تثبيت الرأس أو فكّه لعملية تبديل وتنظيف سهلة.
التصميم واللون الخارجي
التوافق
العناصر المضمنة
الجودة والأداء
الفوائد الصحية
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