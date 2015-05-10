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  • عملية تنظيف عميقة ولطيفة عملية تنظيف عميقة ولطيفة عملية تنظيف عميقة ولطيفة

    Philips Sonicare FlexCare Platinum فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX9112/12

    عملية تنظيف عميقة ولطيفة

    بفضل فرشاة FlexCare Platinum تكون حتى أعمق عمليات التنظيف لطيفة بما يكفي لحماية أسنانك ولثتك. وبفضل رأس الفرشاة AdaptiveClean ومستشعر الضغط السهل، ستحصل على أعلى مستوى من إزالة البلاك وستستمتع بتجربة لطيفة كيفما استخدمت الفرشاة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare FlexCare Platinum فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    مراجعة كل FlexCare Platinum

    عملية تنظيف عميقة ولطيفة

    إزالة كمية أكبر من البلاك بـ 10 مرات ولثة صحية أكثر*

    • 3 أوضاع و3 مستويات من القوة
    • رأسان للفرشاة
    • مع مستشعر الضغط
    لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 10 مرات مع AdaptiveClean*

    لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 10 مرات مع AdaptiveClean*

    ثبّت رأس الفرشاة AdaptiveClean لاختبار أعمق عمليات التنظيف التي نقدمها. ستستمتع بمستوى ملامسة أكبر للسطح بـ 4 مرات** لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 10 مرات في المناطق التي يصعب الوصول إليها،* فضلاً عن عملية تنظيف عميقة بالفعل على طول خط اللثة وبين الأسنان.

    تحسين صحة اللثّة في أسبوعَين فقط

    تحسين صحة اللثّة في أسبوعَين فقط

    بفضل التنظيف المثالي من FlexCare، ستصبح لثتك صحية أكثر في غضون أسبوعَين. وستستمتع بابتسامة صحية جدًا مع إزالة كمية أكبر من البلاك حتى 7 مرات مقارنة بالفرشاة اليدوية.

    الاختيار من بين 3 أوضاع و3 إعدادات قوة

    الاختيار من بين 3 أوضاع و3 إعدادات قوة

    عند استخدام فرشاة FlexCare Platinum Connected، ستختبر عملية تنظيف عميقة بالفعل. تسمح لك إعدادات القوة الثلاثة تعزيز عملية التنظيف، فيما تلبي الأوضاع الثلاثة احتياجاتك الخاصة: استخدم وضع التنظيف لعملية تنظيف فائق يوميًا، ووضع التبييض لإزالة البقع عن سطح الأسنان، ووضع التنظيف العميق لعملية تنظيف منعشة.

    يعالج وضع التنظيف العميق البقع التي تسبّب لك مشاكل

    يعالج وضع التنظيف العميق البقع التي تسبّب لك مشاكل

    يسمح لك وضع التنظيف العميق التركيز فعلاً على مناطق محددة مع إيلائها اهتمام إضافي. لقد جمعنا حركة رأس الفرشاة الفريدة مع وقت إضافي لتنظيف الأسنان يبلغ 3 دقائق بهدف الحصول على عملية تنظيف عميقة حقيقية.

    سيتم تنبيهك في حال كنت تضغط بشكل مفرط

    سيتم تنبيهك في حال كنت تضغط بشكل مفرط

    قد لا تلاحظ أنك تضغط بشكل مفرط على أسنانك عند تنظيفها، ولكن فرشاة FlexCare Platinum ستنتبه إلى هذا التفصيل. إذا كنت تضغط بشكل مفرط، فسيهتز المقبض برفق لتنبيهك. يهدف ذلك إلى تذكيرك بتخفيف الضغط والسماح لرأس الفرشاة بتنظيف الأسنان. يعتبر 7 من أصل 10 أشخاص أن هذه الميزة قد ساعدتهم على تنظيف أسنانهم بشكل أفضل.

    تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

    تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

    تعمد الاهتزازات الصوتية القوية إلى تحويل معجون الأسنان إلى فقاعات تحارب البلاك وتجعله يتغلغل بين أسنانك وعلى طول خط اللثة. في الوقت نفسه، ستتحرك الشعيرات التي يبلغ عددها 62000 على أسنانك بطريقة لطيفة وفعالة في آن. ستحصل بالتالي على نتيجة التنظيف لشهر كامل باستخدام الفرشاة اليدوية في غضون دقيقتَين فقط.

    يلتوي رأس الفرشاة AdaptiveClean على طول خط اللثة

    يلتوي رأس الفرشاة AdaptiveClean على طول خط اللثة

    ثبّت رأس الفرشاة AdaptiveClean للحصول على عملية تنظيف عميقة ولطيفة تجعل لثتك صحية أكثر لغاية مرتَين مقارنة بالفرشاة العادية. تنحني الجوانب المطاطية الناعمة على طول معالم الأسنان واللثة لامتصاص أي ضغط زائد. يسمح هذا الأمر للشعيرات بالوصول عميقًا بين الأسنان، للاستمتاع بعملية تنظيف عميقة وفعالة ومريحة.

    مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

    مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

    يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.

    عملية آمنة ولطيفة لتلبية احتياجات صحة الفم

    عملية آمنة ولطيفة لتلبية احتياجات صحة الفم

    مهما كانت احتياجاتك الخاصة، يمكنك التأكد من الحصول على تجربة آمنة لتنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة بفضل FlexCare Platinum. تتناسب تقنية الاهتزازات الصوتية التي نقدّمها للاستخدام مع جهاز تقويم الأسنان والحشوات والتلبيسات والكسوات الخزفية، كما يمكن استخدامها في العلاج اليومي لأمراض اللثة.

    بطارية تدوم طويلاً وحقيبة محمولة صغيرة

    بطارية تدوم طويلاً وحقيبة محمولة صغيرة

    تسمح لك الحقيبة المحمولة الصغيرة والمتميّزة التي نقدّمها بتخزين فرشاة الأسنان بطريقة نظيفة، بينما يسمح لك الشاحن المحمول والصغير بالحفاظ على مستوى الشحن الذي تريده أثناء التنقل. ستستمتع بأسبوعَين من الاستخدام العادي بعد عملية شحن كاملة واحدة. أصبح بإمكانك الآن الشعور بالانتعاش حتى أثناء التنقل.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى 3 أسابيع**
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      رمادي داكن

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      المقبض
      تصميم مريح
      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      شاشة العرض
      شاشة مضيئة
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى 3 أسابيع**

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      1 FlexCare Platinum
      رؤوس الفرشاة
      • 1 AdaptiveClean
      • 1 InterCare قياسي
      حقيبة للسفر
      1
      الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      الفوائد الصحية
      تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط
      الأداء
      لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 10 مرات*
      مستشعر الضغط
      اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
      فوائد التبييض
      للمساعدة على إزالة البقع بشكل طبيعي

    • الأوضاع

      3 مستويات من القوة
      • منخفض
      • متوسط
      • مرتفع
      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      أبيض
      لإزالة البقع عن سطح الأسنان
      Deep Clean
      لتنظيف عميق ومنعش

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