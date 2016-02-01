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    Philips Sonicare DiamondClean فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX9312/04

    أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة

    أفضل عملية تبييض من Philips Sonicare في فرشاة الأسنان الكهربائية الأكثر أناقة بتقنية الاهتزازات الصوتية. ابدأ باستخدام Sonicare من Philips.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare DiamondClean فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة

    أفضل فرشاة أسنان لتبييض الأسنان بتقنية الاهتزازات الصوتية Sonicare من Philips

    • 5 إعدادات
    • رأسان للفرشاة
    • شاحن على شكل كأس زجاج وحقيبة سفر
    • إصدار باللون الذهبي الوردي
    أسنان أكثر بياضًا في أسبوع واحد بفضل رأس الفرشاة DiamondClean*

    أسنان أكثر بياضًا في أسبوع واحد بفضل رأس الفرشاة DiamondClean*

    اضغط على رأس فرشاة DiamondClean لإزالة البقع عن سطح الأسنان بلطف وفعالية في الوقت نفسه. تعمل الشعيرات المكّدسة في الوسط والمخصصة لإزالة البقع بفعالية عالية للحصول على أسنان أكثر بياضًا بمرتَين في 7 أيام فقط.*

    إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

    إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

    تزيل الشعيرات الكثيفة وعالية الجودة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية.

    تحسين صحة اللثّة في أسبوعَين فقط*

    تحسين صحة اللثّة في أسبوعَين فقط*

    بفضل التنظيف المثالي من DiamondClean، ستصبح لثتك صحية أكثر في غضون أسبوعَين*. وستستمتع بابتسامة صحية جدًا مع إزالة كمية بلاك أكبر تصل إلى 7 أضعاف مقارنة بالفرشاة اليدوية*.

    اختر من بين 5 أوضاع، بما في ذلك وضع التلميع والأسنان الحساسة

    اختر من بين 5 أوضاع، بما في ذلك وضع التلميع والأسنان الحساسة

    بفضل DiamondClean، يمكنك الحصول على عملية تنظيف منعشة كل يوم. تلبي الأوضاع الخمسة التي نقدّمها كل احتياجات تنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة؛ استخدم وضع Clean لعملية تنظيف استثنائية يوميًا، ووضع Gum Care لتدليك اللثة بلطف ووضع Polish للحصول على ابتسامة مشرقة ووضع Sensitive لتنظيف اللثة بلطف وفعالية في الوقت نفسه ووضع White المثالي لإزالة البقع عن أسطح الأسنان.

    مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

    مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

    يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.

    تصميم مع زاوية للتنظيف في المناطق الصعبة

    تصميم مع زاوية للتنظيف في المناطق الصعبة

    يتميّز مقبض فرشاة الأسنان DiamondClean بشكل فريد لتتمكّن بالإضافة إلى رؤوس الفرشاة من التنظيف في الأماكن الصعبة مثل الجهة الخلفية من الأسنان، بدقة تامة.

    تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

    تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

    تعمد الاهتزازات الصوتية القوية إلى تحويل معجون الأسنان إلى فقاعات تحارب البلاك وتجعله يتغلغل بين أسنانك وعلى طول خط اللثة. في الوقت نفسه، ستتحرك الشعيرات التي يبلغ عددها 62000 على أسنانك بطريقة لطيفة وفعالة في آن. ستحصل بالتالي على نتيجة التنظيف لشهر كامل باستخدام الفرشاة اليدوية في غضون دقيقتَين فقط.

    حقيبة سفر مع ميزة شحن بواسطة USB وشاحن على شكل كأس زجاجي

    حقيبة سفر مع ميزة شحن بواسطة USB وشاحن على شكل كأس زجاجي

    يمكنك استخدام حقيبة السفر الفاخرة مع ميزة الشحن بواسطة USB كشاحن أيضًا، لتبقى جاهزًا على الدوام. ضع فرشاة الأسنان في الحقيبة وقم بتوصيلها في كمبيوترك المحمول أو في مقبس حائط. تتضمن أيضًا حاملاً لرأس الفرشاة لمستوى نظافة إضافي أثناء السفر. أما بالنسبة إلى عملية الشحن في المنزل، فيمكن وضع الشاحن على شكل كأس زجاجي في الحمام بطريقة أنيقة، ويمكن استخدامه أيضًا ككوب لغسل فمك بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة. ما عليك سوى وضع الفرشاة في الكأس. استمتع باستخدام منتظم يدوم لأسبوعَين من عملية شحن واحدة.

    عملية آمنة ولطيفة لتلبية احتياجات صحة الفم

    عملية آمنة ولطيفة لتلبية احتياجات صحة الفم

    مهما كانت احتياجاتك الخاصة، يمكنك التأكد من الحصول على تجربة آمنة لتنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة بفضل DiamondClean. تتناسب تقنية الاهتزازات الصوتية التي نقدّمها للاستخدام مع جهاز تقويم الأسنان والحشوات والتلبيسات والكسوات الخزفية، كما يمكن استخدامها في العلاج اليومي لأمراض اللثة.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      100-240 فولت، 50-60 هرتز

    • المواصفات الفنية

      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى 3 أسابيع*
      البطارية
      قابلة للشحن
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      وردي ذهبي

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      مؤشر مستوى البطارية
      رمز مضيء يشير إلى فترة عمل البطارية
      المقبض
      تصميم مريح
      شاشة العرض
      شاشة مضيئة
      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      1 DiamondClean
      رؤوس الفرشاة
      • 1 DiamondClean صغير
      • 1 DiamondClean قياسي
      حقيبة للسفر
      شاحن سفر USB
      شاحن زجاجي
      1

    • أداء التنظيف

      الأداء
      إزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية حتى 7 أضعاف*
      الفوائد الصحية
      تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer
      فوائد التبييض
      تبييض أفضل بمرتَين للأسنان*
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      العناية باللثة
      لتدليك اللثة برفق
      أبيض
      لإزالة البقع عن سطح الأسنان
      التلميع
      لتلميع أسنانك وصقلها
      حساسة
      تنظيف لطيف على الأسنان واللثة

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