حقيبة سفر مع ميزة شحن بواسطة USB وشاحن على شكل كأس زجاجي

يمكنك استخدام حقيبة السفر الفاخرة مع ميزة الشحن بواسطة USB كشاحن أيضًا، لتبقى جاهزًا على الدوام. ضع فرشاة الأسنان في الحقيبة وقم بتوصيلها في كمبيوترك المحمول أو في مقبس حائط. تتضمن أيضًا حاملاً لرأس الفرشاة لمستوى نظافة إضافي أثناء السفر. أما بالنسبة إلى عملية الشحن في المنزل، فيمكن وضع الشاحن على شكل كأس زجاجي في الحمام بطريقة أنيقة، ويمكن استخدامه أيضًا ككوب لغسل فمك بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة. ما عليك سوى وضع الفرشاة في الكأس. استمتع باستخدام منتظم يدوم لأسبوعَين من عملية شحن واحدة.