يُعلمك مستشعر الضغط إذا كنت تضغط بقوة زائدة.

قد لا تلاحظ إذا كنت تنظف أسنانك بقوة زائدة، لكن فرشاة DiamondClean من السلسلة 9000 ستلاحظ ذلك. إذا كنت بحاجة إلى تخفيف الضغط، فستصدر فرشاة الأسنان صوتًا نابضًا. إنه تنبيه يُذكّرك بترك مهمة التنظيف لرأس الفرشاة.