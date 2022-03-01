تقنية OptimalTEMP مع ضمان عدم الاحتراق

بفضل تقنية OptimalTEMP، ستتمكن من الحصول على نتائج رائعة من خلال إعداد درجة حرارة مثالي. ونضمن لك ألّا تتسبب هذه المكواة أبدًا بحرق أي أقمشة قابلة للكيّ عند تركها بدون مراقبة. ويمكنك بالتالي وضع واجهتها نحو الأسفل على الملابس أو لوح الكيّ بكل أمان.