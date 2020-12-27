ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
R03B2RTU10/59
تمتع بجهازك لفترة أطول
بطاريات مثالية لكل أجهزتك التي تتطّلب كمية كبيرة من الطاقة. يمكن إعادة شحن بطاريات AAA accus العالية السعة هذه لغاية 500 مرة.
AAA، 1000 مللي أمبير في الساعة
هيدريد معدن النيكل
طاقة تبلغ 1000 مللي أمبير في الساعة للحفاظ على تشغيل الكاميرا الرقمية وغيرها من الأجهزة المستهلكة لكمية كبيرة من الطاقة لوقت أطول.
تسمح لك تقنية هيدريد معدن النيكل بإعادة شحن البطاريات مرات عدة وتجعل استبدال البطاريات المختزنة أمرًا غير ضروري إذا صح القول.