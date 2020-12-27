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Rechargeablesالبطارية

R03B2RTU10/59

تمتع بجهازك لفترة أطول

بطاريات مثالية لكل أجهزتك التي تتطّلب كمية كبيرة من الطاقة. يمكن إعادة شحن بطاريات AAA accus العالية السعة هذه لغاية 500 مرة.

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تمتع بجهازك لفترة أطول

  • AAA‏، 1000 مللي أمبير في الساعة

  • هيدريد معدن النيكل

قدرة مذهلة على تشغيل أجهزتك الرقمية

طاقة تبلغ 1000 مللي أمبير في الساعة للحفاظ على تشغيل الكاميرا الرقمية وغيرها من الأجهزة المستهلكة لكمية كبيرة من الطاقة لوقت أطول.

تقنية هيدريد معدن النيكل لإعادة الشحن لعدة مرات

تسمح لك تقنية هيدريد معدن النيكل بإعادة شحن البطاريات مرات عدة وتجعل استبدال البطاريات المختزنة أمرًا غير ضروري إذا صح القول.

المواصفات التقنية