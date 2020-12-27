المنتجاتالدعم
en/ar

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للمنتج البديل
  • صورة عن التغليف
  • الصورة الأولية
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة عن التغليف
  • الصورة الأولية

تم إيقافه

Rechargeablesالبطارية

R6B2RTU25/59

تمتع بجهازك لفترة أطول

بطاريات مثالية لكل أجهزتك الرقمية. لا تحتاج بطاريات AA accus العالية السعة هذه إلى التفريغ قبل إعادة شحنها؛ فما عليك سوى ملئها من جديد كلما احتجت إلى ذلك. والأهم هو أنك تستطيع إعادة شحنها لما يصل إلى خمسمئة مرة.

عرض جميع المزايا

تمتع بجهازك لفترة أطول

  • AA، ‏2500 مللي أمبير

  • هيدريد معدن النيكل

بطارية AA قابلة لإعادة الشحن بقدرة 2500 مللي أمبير في الساعة لاستخدام مطوّل

تقوم هذه البطاريات بحجم AA بتخزين 2500 مللي أمبير في الساعة وتسليمها لإمداد أجهزتك بالطاقة لاستخدام مطوّل.

تقنية هيدريد معدن النيكل لإعادة الشحن لعدة مرات

تسمح لك تقنية هيدريد معدن النيكل بإعادة شحن البطاريات مرات عدة وتجعل استبدال البطاريات المختزنة أمرًا غير ضروري إذا صح القول.

المواصفات التقنية