ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
R6B4RTU10/59
تمتع بجهازك لفترة أطول
بطاريات مثالية لكل أجهزتك الرقمية. لا تحتاج بطاريات AA accus العالية السعة هذه إلى التفريغ قبل إعادة شحنها؛ فما عليك سوى ملئها من جديد كلما احتجت إلى ذلك. والأهم هو أنك تستطيع إعادة شحنها لما يصل إلى خمسمئة مرة.
AA، 1000 مللي أمبير في الساعة
هيدريد معدن النيكل
يمكن إعادة تزويد بطارية هيدريد معدن النيكل بالطاقة كليًا لما يصل إلى 1000 مرة بدون الحاجة إلى تفريغها قبل الشحن. ويسمح لك هذا الأمر باستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن بشكل أفضل وأسهل.
تسمح لك تقنية هيدريد معدن النيكل بإعادة شحن البطاريات مرات عدة وتجعل استبدال البطاريات المختزنة أمرًا غير ضروري إذا صح القول.
طاقة تبلغ 1000 مللي أمبير في الساعة للحفاظ على تشغيل الكاميرا الرقمية وغيرها من الأجهزة المستهلكة لكمية كبيرة من الطاقة لوقت أطول.