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Rechargeablesالبطارية

R6B4RTU25/59

تمتع بجهازك لفترة أطول

بطاريات مثالية لكل أجهزتك الرقمية. لا تحتاج بطاريات AA accus العالية السعة هذه إلى التفريغ قبل إعادة شحنها؛ فما عليك سوى ملئها من جديد كلما احتجت إلى ذلك. والأهم هو أنك تستطيع إعادة شحنها لما يصل إلى خمسمئة مرة.

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تمتع بجهازك لفترة أطول

  • AA، ‏2500 مللي أمبير

  • هيدريد معدن النيكل

تمتع بالقدرة الكاملة لمرات ومرات

يمكن إعادة تزويد بطارية هيدريد معدن النيكل بالطاقة كليًا لما يصل إلى 1000 مرة بدون الحاجة إلى تفريغها قبل الشحن. ويسمح لك هذا الأمر باستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن بشكل أفضل وأسهل.

بطارية AA قابلة لإعادة الشحن بقدرة 2500 مللي أمبير في الساعة لاستخدام مطوّل

تقوم هذه البطاريات بحجم AA بتخزين 2500 مللي أمبير في الساعة وتسليمها لإمداد أجهزتك بالطاقة لاستخدام مطوّل.

تمتع بالقدرة الكاملة لمرات ومرات

يمكن إعادة تزويد بطارية هيدريد معدن النيكل هذه بالطاقة كليًا لما يصل إلى 500 مرة بدون الحاجة إلى تفريغها قبل الشحن. ويسمح لك هذا الأمر استخدام بطاريات accus القابلة لإعادة الشحن بشكل أفضل وأسهل.

المواصفات التقنية