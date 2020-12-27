ضمان لمدة عامين
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تم إيقافه
R6B4RTU25/59
تمتع بجهازك لفترة أطول
بطاريات مثالية لكل أجهزتك الرقمية. لا تحتاج بطاريات AA accus العالية السعة هذه إلى التفريغ قبل إعادة شحنها؛ فما عليك سوى ملئها من جديد كلما احتجت إلى ذلك. والأهم هو أنك تستطيع إعادة شحنها لما يصل إلى خمسمئة مرة.
AA، 2500 مللي أمبير
هيدريد معدن النيكل
يمكن إعادة تزويد بطارية هيدريد معدن النيكل بالطاقة كليًا لما يصل إلى 1000 مرة بدون الحاجة إلى تفريغها قبل الشحن. ويسمح لك هذا الأمر باستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن بشكل أفضل وأسهل.
تقوم هذه البطاريات بحجم AA بتخزين 2500 مللي أمبير في الساعة وتسليمها لإمداد أجهزتك بالطاقة لاستخدام مطوّل.
يمكن إعادة تزويد بطارية هيدريد معدن النيكل هذه بالطاقة كليًا لما يصل إلى 500 مرة بدون الحاجة إلى تفريغها قبل الشحن. ويسمح لك هذا الأمر استخدام بطاريات accus القابلة لإعادة الشحن بشكل أفضل وأسهل.