S5579/71
حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة
تقدّم آلة الحلاقة Series 5000 من Philips حلاقة فعالة، مع إمكانية قص كمية شعر أكبر في التمريرة الواحدة*. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، لاستشعار كثافة شعرك والتكيّف معها، بهدف ضمان راحة بشرة محسّنة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تجري شفرات SteelPrecision الذاتية الشحذ، القوية والناعمة، البالغ عددها 45 في آلة الحلاقة من Philips هذه ما يصل إلى 90000 حركة قص في الدقيقة، لقص المزيد من الشعر في كل تمريرة** لتوفير نتيجة نهائية نظيفة ومريحة.
تتميز آلة الحلاقة الكهربائية بمستشعر شعر وجه ذكي يقرأ كثافة الشعر 125 مرة في الثانية. وتتكيّف التقنية تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.
تتميز آلة الحلاقة الكهربائية من Philips هذه، المصممة لتتبع تقاسيم وجهك، برؤوس مرنة تمامًا تدور بمقدار 360 درجة لحلاقة دقيقة ومريحة.
تم تحسين آلة الحلاقة الدقيقة بالشكل الجديد هذه بقنوات توجيه الشعر لتحقيق القص الأمثل وراحة بشرة.
تُنظِّف حجرة التنظيف القوية، التي تفوق فعاليتها التنظيف بالمياه بمعدل 10 مرات**، آلة الحلاقة وتزيّتها في غضون دقيقة واحدة. ويساعد استخدامها في المحافظة على أداء آلة الحلاقة وتعزيز النظافة.
آلة حلاقة رطبة ومنعشة تتكيّف مع تفضيلاتك. اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو استخدم الرغوة أو الجل المفضل لديك للحصول على حلاقة رطبة ومنعشة.
حدّد شكل شواربك وسوالفك بدقة مع أداة التشذيب المنبثقة وأكمل مظهرك بسهولة.
آلة حلاقة للاستخدام في المنزل أو أثناء التنقل. احصل على مدة حلاقة تبلغ 60 دقيقة بعد عملية شحن لساعة واحدة، أو قم بتوصيلها بمصدر طاقة للحصول على طاقة فورية ومستمرة.
اشحن آلة الحلاقة بالكامل خلال ساعة واحدة بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والموفرة لاستهلاك الطاقة. وفي حال كنت على عجلة، قم بتوصيل آلة الحلاقة لمدة 5 دقائق في مصدر الطاقة واحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.
نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنشاء المنتجات. وبفضل شفرات الحلاقة التي يتم إنتاجها باستخدام طاقة كهربائية متجددة تمامًا بنسبة 100%، والأغلفة المصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، تأتي كل آلات الحلاقة مزوّدة بشهادة Eco passport.
يمكنك بكل سهولة رؤية مستوى الطاقة المتبقي على شاشة LED ذات المستويات الثلاثة. لا تعلمك آلة الحلاقة من Philips عندما يحين وقت الشحن، بل تحتوي أيضًا على مؤشرات لقفل رأس الحلاقة وتنظيفه واستبداله.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
ملحق SmartClick
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