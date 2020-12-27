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  • حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة

    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    S5579/71

    حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة

    تقدّم آلة الحلاقة Series 5000 من Philips حلاقة فعالة، مع إمكانية قص كمية شعر أكبر في التمريرة الواحدة*. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ المتقدّمة، لاستشعار كثافة شعرك والتكيّف معها، بهدف ضمان راحة بشرة محسّنة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Shaver series 5000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

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    حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة

    مع تقنية SkinIQ

    • شفرات SteelPrecision
    • مستشعر Power Adapt
    • رؤوس ‎360-D‎ المرنة
    • أداة تشذيب منبثقة ومضمّنة
    أداء استثنائي في القص مع كل تمريرة

    أداء استثنائي في القص مع كل تمريرة

    تجري شفرات SteelPrecision الذاتية الشحذ، القوية والناعمة، البالغ عددها 45 في آلة الحلاقة من Philips هذه ما يصل إلى 90000 حركة قص في الدقيقة، لقص المزيد من الشعر في كل تمريرة** لتوفير نتيجة نهائية نظيفة ومريحة.

    آلة حلاقة قادرة على ترويض أي لحية

    آلة حلاقة قادرة على ترويض أي لحية

    تتميز آلة الحلاقة الكهربائية بمستشعر شعر وجه ذكي يقرأ كثافة الشعر 125 مرة في الثانية. وتتكيّف التقنية تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.

    تتبع تقاسيم وجهك

    تتبع تقاسيم وجهك

    تتميز آلة الحلاقة الكهربائية من Philips هذه، المصممة لتتبع تقاسيم وجهك، برؤوس مرنة تمامًا تدور بمقدار 360 درجة لحلاقة دقيقة ومريحة.

    توجه الشعر في وضعية القص المثالية

    توجه الشعر في وضعية القص المثالية

    تم تحسين آلة الحلاقة الدقيقة بالشكل الجديد هذه بقنوات توجيه الشعر لتحقيق القص الأمثل وراحة بشرة.

    حجرة تنظيف فعالة للصيانة والتنظيف

    حجرة تنظيف فعالة للصيانة والتنظيف

    تُنظِّف حجرة التنظيف القوية، التي تفوق فعاليتها التنظيف بالمياه بمعدل 10 مرات**، آلة الحلاقة وتزيّتها في غضون دقيقة واحدة. ويساعد استخدامها في المحافظة على أداء آلة الحلاقة وتعزيز النظافة.

    اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

    اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

    آلة حلاقة رطبة ومنعشة تتكيّف مع تفضيلاتك. اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو استخدم الرغوة أو الجل المفضل لديك للحصول على حلاقة رطبة ومنعشة.

    قم بتسوية شواربك وسوالفك

    قم بتسوية شواربك وسوالفك

    حدّد شكل شواربك وسوالفك بدقة مع أداة التشذيب المنبثقة وأكمل مظهرك بسهولة.

    60 دقيقة من الحلاقة بعد عملية شحن لساعة واحدة

    60 دقيقة من الحلاقة بعد عملية شحن لساعة واحدة

    آلة حلاقة للاستخدام في المنزل أو أثناء التنقل. احصل على مدة حلاقة تبلغ 60 دقيقة بعد عملية شحن لساعة واحدة، أو قم بتوصيلها بمصدر طاقة للحصول على طاقة فورية ومستمرة. 

    يتم شحنها بالكامل في ساعة واحدة

    يتم شحنها بالكامل في ساعة واحدة

    اشحن آلة الحلاقة بالكامل خلال ساعة واحدة بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والموفرة لاستهلاك الطاقة. وفي حال كنت على عجلة، قم بتوصيل آلة الحلاقة لمدة 5 دقائق في مصدر الطاقة واحصل على ما يكفي من الطاقة لعملية حلاقة واحدة كاملة.

    آلة الحلاقة الكهربائية الحاصلة على شهادة Eco Passport

    آلة الحلاقة الكهربائية الحاصلة على شهادة Eco Passport

    نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنشاء المنتجات. وبفضل شفرات الحلاقة التي يتم إنتاجها باستخدام طاقة كهربائية متجددة تمامًا بنسبة 100%، والأغلفة المصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، تأتي كل آلات الحلاقة مزوّدة بشهادة Eco passport.

    تجربة حلاقة أكثر سهولة

    تجربة حلاقة أكثر سهولة

    يمكنك بكل سهولة رؤية مستوى الطاقة المتبقي على شاشة LED ذات المستويات الثلاثة. لا تعلمك آلة الحلاقة من Philips عندما يحين وقت الشحن، بل تحتوي أيضًا على مؤشرات لقفل رأس الحلاقة وتنظيفه واستبداله.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      فرشاة التنظيف
      Quick Clean Pod
      • خرطوشة واحدة مضمّنة
      • نعم
      أداة تشذيب منبثقة ومضمّنة
      نعم
      السفر والتخزين
      حقيبة سفر

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      طاقة الاستعداد
      0.04  واط
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      9  واط

    • تصميم

      اللون
      أزرق إلكتريك
      المقبض
      مقبض مطاطي
      رؤوس حلاقة
      زاوية

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم
      رؤوس SH71 البديلة
      استبدلها كل سنتين بـ SH71

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      رؤوس ‎360-D‎ المرنة
      نظام الحلاقة
      شفرات SteelPrecision
      تقنية SkinIQ
      مستشعر Power Adapt

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      • شاشة عرض LED
      • مؤشر شحن البطارية
      • قِفل للسفر
      رطب وجاف
      الاستخدام الجافّ والرطب
      التنظيف
      • فتح بلمسة واحدة
      • قابلة للغسل بالكامل

    • ملحق SmartClick

      تتلاءم مع نوع المنتج
      لا يتماشى RQ585/51 مع نوع الرأس على شكل زاوية

    Badge-D2C

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