S5887/10
حلاقة فعالة، لطيفة على البشرة
صُممت السلسلة 5000 من Philips للرجال الذين يبحثون عن حلاقة يومية تجمع بين القوة والراحة. توفر أداءً فعالاً حتى مع لحية نامية لمدة ثلاثة أيام وتتكيف تقنية SkinIQ مع كثافة الشعر لتمنحك حلاقة قوية ومريحة ومتناسقة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بفضل ما يصل إلى 90000 حركة قص في الدقيقة، تقصّ شفرات SteelPrecision عددًا أكبر من الشعيرات مع كل تمريرة لتمنحك حلاقة دقيقة وفعالة. تضمّ الآلة 45 شفرة عالية الأداء ذاتية الشحذ صُنعت في أوروبا لتوفير أداء موثوق مرة بعد مرة.
يقرأ هذا المستشعر الذكي كثافة الشعر بمعدل 250 مرة في الثانية ويعدّل مستوى الطاقة تلقائيًا في أثناء الحلاقة. ويتيح لآلة الحلاقة التكيف بكفاءة مع المناطق الأكثر كثافة أو سماكة لمنحك حلاقة سلسة من دون عناء مع راحة متواصلة.
تدور رؤوس الحلاقة المرنة بالكامل بزاوية 360 درجة لتحافظ على ملامسة وثيقة لانحناءات الوجه والرأس. فيوفر ذلك حلاقة دقيقة مع راحة إضافية حتى في المناطق الصعبة مثل الرقبة وخط الفك.
صُمم سطح رأس آلة الحلاقة بقنوات توجيه للشعر تساعد على ضبط تموضع الشعيرات للقصّ بكفاءة أكثر. يعزز ذلك دقة الحلاقة ويمنح نتيجة نظيفة ومتناسقة عبر مختلف مناطق الوجه.
نظّف آلة الحلاقة في ثوانٍ. بلمسة زر واحدة، ينفتح رأس آلة الحلاقة لتتمكن من شطفه بسهولة تحت الماء وإبقائه جاهزًا للحلاقة التالية.
اختر أسلوب الحلاقة الذي يناسبك. استمتع بحلاقة جافة مريحة أو حلاقة رطبة منعشة مع الجل أو الرغوة. كذلك، يتيح التصميم المقاوم للماء الحلاقة في أثناء الاستحمام لمزيد من الراحة.
استكمل إطلالتك باستخدام أداة التشذيب المضمَّنة الدقيقة والمنبثقة. تُعد مثالية للعناية بالشارب وتحديد السوالف وإضفاء لمسات نهائية سريعة من دون الحاجة إلى أداة إضافية.
استمتع بما يصل إلى 60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية عند اكتمال الشحن لمنحك مدة تشغيل موثوقة تناسب روتينك اليومي في المنزل أو في أثناء السفر.
اشحن آلة الحلاقة بالكامل خلال ساعة واحدة فقط بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية. وعندما تكون في عجلة من أمرك، يمنحك شحن سريع لمدة 5 دقائق طاقة كافية لعملية حلاقة كاملة واحدة.
يوفر الشحن عبر USB-A وسيلة عملية لتشغيل آلة الحلاقة مع المساهمة في تقليل استخدام المحولات غير الضرورية. وإذا كنت بحاجة إلى محول طاقة، فيمكنك الحصول على وحدة تزويد بالطاقة مناسبة عبر دعم Philips.
تأتي آلة الحلاقة هذه مزودة بشهادة Eco passport. يعتمد مصنع إنتاج الشفرات على كهرباء متجددة بنسبة 100% وتُصنع العبوة من مواد قابلة لإعادة التدوير، ما يساعدك في اتخاذ خيار أكثر وعيًا.
صُممت آلات حلاقة Philips لتقديم موثوقية وأداء يدومان طويلاً. سجّل منتجك للاستفادة من ضمان ممتد يصل إلى 5 سنوات حتى تتمكن من الحلاقة بثقة لسنوات قادمة.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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