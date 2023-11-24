قصّ دقيق وفعال مع كل تمريرة

بفضل ما يصل إلى 90000 حركة قص في الدقيقة، تقصّ شفرات SteelPrecision عددًا أكبر من الشعيرات مع كل تمريرة لتمنحك حلاقة دقيقة وفعالة. تضمّ الآلة 45 شفرة عالية الأداء ذاتية الشحذ صُنعت في أوروبا لتوفير أداء موثوق مرة بعد مرة.