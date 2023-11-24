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  • حلاقة أدق*، حماية متقدّمة للبشرة حلاقة أدق*، حماية متقدّمة للبشرة حلاقة أدق*، حماية متقدّمة للبشرة

    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

    S7886/35

    حلاقة أدق*، حماية متقدّمة للبشرة

    صُممت السلسلة 7000 من Philips للمستخدمين الذين يحلقون يوميًا ويرغبون في حلاقة دقيقة ومريحة مع حماية إضافية للبشرة. وبفضل تقنية SkinIQ المتقدمة، يوجّه الجهاز حركتك لتحسين التقنية وتقليل عدد التمريرات حتى مع لحية نامية منذ ثلاثة أيام.

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    Shaver series 7000 آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة

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    حلاقة أدق*، حماية متقدّمة للبشرة

    مع تقنية SkinIQ

    • غلاف Nano SkinGlide
    • شفرات SteelPrecision
    • مستشعر التحكّم بالحركة
    • رؤوس ‎360-D‎ المرنة
    • ضمان لمدة تصل إلى 5 سنوات****
    المساعدة في تقليل الاحتكاك لتعزيز راحة البشرة

    المساعدة في تقليل الاحتكاك لتعزيز راحة البشرة

    يفصل الغلاف الواقي ما بين رؤوس آلة الحلاقة والبشرة. يتألف الغلاف من 250000 حبيبة تقنية في كل سنتمتر مربع، ويحسّن الانزلاق على البشرة بنسبة 30%*** للحد من تهيّجها وتوفير تجربة حلاقة يومية أكثر راحة.

    قصّ دقيق وفعال مع كل تمريرة

    قصّ دقيق وفعال مع كل تمريرة

    بفضل ما يصل إلى 90000 حركة قص في الدقيقة، تقصّ شفرات SteelPrecision عددًا أكبر من الشعيرات مع كل تمريرة لتمنحك حلاقة دقيقة وفعالة. تضمّ الآلة 45 شفرة عالية الأداء ذاتية الشحذ صُنعت في أوروبا لتوفير أداء موثوق مرة بعد مرة.

    توجيهك لاتباع تقنية أفضل مع عدد تمريرات أقل

    توجيهك لاتباع تقنية أفضل مع عدد تمريرات أقل

    تتتبّع تقنية استشعار الحركة أسلوبك في الحلاقة وتوجّهك نحو حركة أكثر كفاءة. وبعد ثلاث مرات حلاقة فقط، تمكّن معظم المستخدمين من اعتماد تقنية أفضل مع عدد أقل من التمريرات*** ما يعزز الراحة ويمنحك نتائج أكثر اتساقًا في روتينك اليومي.

    إرشادات مخصصة لنتيجة حلاقة أفضل

    إرشادات مخصصة لنتيجة حلاقة أفضل

    اربط آلة الحلاقة بتطبيق Philips GroomTribe لتحظى بتجربة حلاقة موجهة بشكل أدق. تتبّع روتين حلاقتك واحصل على رؤى مخصصة وطور تقنيتك تدريجيًا لتصل إلى حلاقة أدق وأكثر راحة ولطيفة على البشرة.

    التكيف مع كثافة اللحية لتجربة حلاقة أسهل

    التكيف مع كثافة اللحية لتجربة حلاقة أسهل

    يقرأ هذا المستشعر الذكي كثافة الشعر بمعدل 250 مرة في الثانية ويعدّل مستوى الطاقة تلقائيًا في أثناء الحلاقة. ويتيح لآلة الحلاقة التكيف بكفاءة مع المناطق الأكثر كثافة أو سماكة لمنحك حلاقة سلسة من دون عناء مع راحة متواصلة.

    تتبع انحناءات الوجه لملامسة أفضل للبشرة

    تتبع انحناءات الوجه لملامسة أفضل للبشرة

    تدور رؤوس الحلاقة المرنة بالكامل بزاوية 360 درجة لتحافظ على ملامسة وثيقة لانحناءات الوجه والرأس. فيوفر ذلك حلاقة دقيقة مع راحة إضافية حتى في المناطق الصعبة مثل الرقبة وخط الفك.

    يوجّه الشعر إلى وضعية مثالية لقص فعال

    يوجّه الشعر إلى وضعية مثالية لقص فعال

    صُمم سطح رأس آلة الحلاقة بقنوات توجيه للشعر تساعد على ضبط تموضع الشعيرات للقصّ بكفاءة أكثر. يعزز ذلك دقة الحلاقة ويمنح نتيجة نظيفة ومتناسقة عبر مختلف مناطق الوجه.

    حلاقة جافة أو رطبة أو حتى في أثناء الاستحمام

    حلاقة جافة أو رطبة أو حتى في أثناء الاستحمام

    اختر أسلوب الحلاقة الذي يناسبك. استمتع بحلاقة جافة مريحة أو حلاقة رطبة منعشة مع الجل أو الرغوة. كذلك، يتيح التصميم المقاوم للماء الحلاقة في أثناء الاستحمام لمزيد من الراحة.

    تشذيب دقيق مدمج في المقبض

    تشذيب دقيق مدمج في المقبض

    استكمل إطلالتك باستخدام أداة التشذيب المضمَّنة الدقيقة والمنبثقة. تُعد مثالية للعناية بالشارب وتحديد السوالف وإضفاء لمسات نهائية سريعة من دون الحاجة إلى أداة إضافية.

    شحن عملي مع تقليل استخدام المحولات غير الضرورية

    شحن عملي مع تقليل استخدام المحولات غير الضرورية

    يوفر الشحن عبر USB-A وسيلة عملية لتشغيل آلة الحلاقة مع المساهمة في تقليل استخدام المحولات غير الضرورية. وإذا كنت بحاجة إلى محول طاقة، فيمكنك الحصول على وحدة تزويد بالطاقة مناسبة عبر دعم Philips.

    شحن كامل خلال ساعة واحدة، وشحن سريع خلال 5 دقائق

    شحن كامل خلال ساعة واحدة، وشحن سريع خلال 5 دقائق

    اشحن آلة الحلاقة بالكامل خلال ساعة واحدة فقط بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية. وعندما تكون في عجلة من أمرك، يمنحك شحن سريع لمدة 5 دقائق طاقة كافية لعملية حلاقة كاملة واحدة.

    مصممة مع مراعاة توفير الاستدامة

    مصممة مع مراعاة توفير الاستدامة

    تأتي آلة الحلاقة هذه مزودة بشهادة Eco passport. يعتمد مصنع إنتاج الشفرات على كهرباء متجددة بنسبة 100% وتُصنع العبوة من مواد قابلة لإعادة التدوير، ما يساعدك في اتخاذ خيار أكثر وعيًا.

    ما يصل إلى 60 دقيقة من الحلاقة لكل عملية شحن كاملة

    ما يصل إلى 60 دقيقة من الحلاقة لكل عملية شحن كاملة

    استمتع بما يصل إلى 60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية عند اكتمال الشحن لمنحك مدة تشغيل موثوقة تناسب روتينك اليومي في المنزل أو في أثناء السفر.

    مصممة لتدوم طويلاً مع ضمان يصل إلى 5 سنوات****

    مصممة لتدوم طويلاً مع ضمان يصل إلى 5 سنوات****

    صُممت آلات حلاقة Philips لتقديم موثوقية وأداء يدومان طويلاً. سجّل منتجك للاستفادة من ضمان ممتد يصل إلى 5 سنوات حتى تتمكن من الحلاقة بثقة لسنوات قادمة.

    فتح سهل لعملية شطف وتنظيف سريعة

    نظّف آلة الحلاقة في ثوانٍ. بلمسة زر واحدة، ينفتح رأس آلة الحلاقة لتتمكن من شطفه بسهولة تحت الماء وإبقائه جاهزًا للحلاقة التالية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      فرشاة التنظيف
      قاعدة الشحن
      نعم
      أداة تشذيب منبثقة ومضمّنة
      نعم
      السفر والتخزين
      حقيبة للسفر
      كبل USB-A مضمّن
      محوّل الطاقة غير مضمّن

    • البرامج

      التطبيق
      • GroomTribe
      • يمكن التوصيل عبر Bluetooth®‎
      التوافق مع الهواتف الذكية
      أجهزة iPhone وAndroid™‎

    • الطاقة

      جاري الشحن
      • شحن كامل لمدة ساعة
      • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      الفولتية
      5 فولت
      فولتية تلقائية
      5 فولت
      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      5  واط

    • تصميم

      اللون
      أسود قاتم
      المقبض
      مقبض مطاطي
      رؤوس حلاقة
      زاوية

    • الخدمة

      رؤوس SH71 البديلة
      استبدلها كل سنتين بـ SH71
      ضمان لمدة 2 + 3 سنوات****
      نعم

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      شفرات SteelPrecision
      تتبع دقيق
      رؤوس ‎360-D‎ المرنة
      تقنية SkinIQ
      • غلاف Nano SkinGlide
      • مستشعر التحكّم بالحركة
      • مستشعر Power Adapt

    • سهولة الاستخدام

      جاري الشحن
      شحن بواسطة USB-A ‏(5 فولت ⎓ / ≥1 أمبير)
      التنظيف
      • فتح بلمسة واحدة
      • قابلة للغسل بالكامل
      رطب وجاف
      الاستخدام الجافّ والرطب
      شاشة العرض
      • شاشة LED
      • مؤشر شحن البطارية
      • مؤشر التحكّم بالحركة

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    • ***ضمان لمدة عامين + تمديد لمدة 3 أعوام عند التسجيل على موقع Philips.com خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء.
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