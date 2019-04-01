S7930/16
حلاقة دقيقة، حتى على البشرة الحساسة
تم تصميم آلة الحلاقة Series 7000 من Philips لتزويدك بحلاقة دقيقة على البشرة الحساسة. فقد تم تحسينها بفضل التوجيهات الشخصية، كما تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية، لمساعدة الرجال في حل مشاكل البشرة الخاصة التي يشكون منها، فكل شخص لديه بشرة مختلفة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اختبر الانزلاق السلس الذي تقدّمه تقنية الكريات المجهريّة المتطورة من Philips. تم تغليف حلقات آلة الحلاقة المستوحاة من مبادئ الانزلاق في الديناميكيات الهوائية، بآلاف الكريات الشبيهة بالزجاج، لراحة بشرة قصوى.
تأتي آلة الحلاقة الكهربائية للبشرة الحسّاسة مزوّدة بشفرات GentlePrecision لتقليل سحب البشرة أو شدّها أو التمرير المتكرر عليها، حتى عند استخدامها على اللحية القصيرة التي لم تتم حلاقتها لثلاثة أيام.
تأتي آلة الحلاقة الكهربائية هذه مزوّدة بمستشعر BeardAdapt الذي يستشعر كثافة لحيتك، ثم يضبط الطاقة الضرورية للعملية التي تقوم بها بشكل تلقائي. سهولة تامة.
عالج مشاكل البشرة، مثل الاحمرار أو الحريق بسبب الشفرة أو نمو الشعر تحت الجلد عبر تطبيق GroomTribe المتصل ومع خطة شخصية تم تطويرها بالتعاون مع أطباء الأمراض الجلدية. تتبّع تقدمك في كل عملية حلاقة وطوّر روتين وتقنية حلاقة تناسبانك.
اتبع منحنيات وجهك وعنقك بلطف مع رؤوس آلة الحلاقة الدقيقة التي تتحرك بسهولة على كل المنحنيات. وهي لا تضغط بشدة على البشرة، ما يُعتبر ضروريًا للحصول على حلاقة دقيقة والتقليل من تهيّج البشرة.
لا تساوم على راحة بشرتك على الإطلاق بفضل إعدادات السرعة للبشرة العادية والحساسة والحساسة جدًا. يمكنك أيضًا استخدام تطبيق GroomTribe للحصول على توصية مخصصة.
قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك ليتلاءم مع احتياجاتك. فبفضل ميزة Aquatec للاستخدام الرطب والجاف، يمكنك الاختيار بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.
حدّد شكل شواربك وسوالفك بدقة مع أداة التشذيب الدقيق SmartClick لإكمال مظهرك بسهولة.
استمتع بما يصل إلى 50 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد عملية شحن كاملة.
يمكنك شحن آلة الحلاقة من Philips بالكامل في غضون ساعة واحدة بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية والموفرة لاستهلاك الطاقة.
هل أنت في عجلة من أمرك؟ قم بتوصيل آلة حلاقة الوجه بالطاقة لمدة 5 دقائق واحصل على طاقة كافية لعملية حلاقة كاملة.
الملحقات
البرامج
الطاقة
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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