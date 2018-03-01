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  • لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل

    Philips Avent حقيبة ThermaBag من النيوبرين من Avent

    SCD150/11

    لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل

    تستوعب حقيبة ThermaTote الأنيقة رضّاعتين من Philips Avent أو كوبين سحريين أو 4 أكواب VIA. وتساعد طبقة العزل المزدوجة في إبقاء الحليب باردًا أو الماء ساخنًا لغاية أربع ساعات. تتميز الحقيبة بخفة وزنها وصغر حجمها وهي مناسبة للسفر.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent حقيبة ThermaBag من النيوبرين من Avent

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    مراجعة كل رضّاعات الأطفال Natural

    لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل

    مصممة لحمل الرضّاعات وأكواب VIA والأكواب السحرية

    • مختلط
    تحافظ على برودة الرضّاعات أو سخونتها

    تحافظ على برودة الرضّاعات أو سخونتها

    لتخزين حليب الأم البارد الذي تم شفطه/الحليب الصناعي أو الماء الساخنة المغلية مسبقاً وذلك لأربع ساعات.

    تصميم مصقول ورفيع ومتعدد الاستعمالات

    تصميم مصقول ورفيع ومتعدد الاستعمالات

    مثالية للاستخدام في الرحلات النهارية مع طفلك أو فقط أثناء وجودك خارج المنزل.

    مصممة لحمل الرضّاعات من Avent وأكواب VIA والأكواب السحرية

    مصممة لحمل الرضّاعات من Avent وأكواب VIA والأكواب السحرية

    شريط كتف عريض قابل للتعديل

    تتمتع حقيبة Urban من Philips Avent بشريط كتف عريض قابل للتعديل لتوفير المزيد من الراحة أثناء حملها

    المواصفات التقنية

    • الملاءمة

      راحة في السفر
      • تحمل رضّاعات Avent وأكواب VIA
      • تحمل أكواب Avent السحرية
      • تحافظ على الدفء أو البرودة لأربع ساعات
      سهولة الاستخدام
      • صغيرة الحجم
      • خفيفة الوزن

    • تصميم

      اللون
      متوفرة بألوان مختلفة

    • بلد المنشأ

      كمبوديا
      نعم

    • المادة

      النيوبرين
      نعم

    • محتويات العبوة

      ThermaTote
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بين 6 و12 شهراً
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر

    • الراحة القصوى

      شريط كتف قابل للتعديل
      نعم

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