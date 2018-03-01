SCD150/11
لإطعام طفلك حين تكونين خارج المنزل
تستوعب حقيبة ThermaTote الأنيقة رضّاعتين من Philips Avent أو كوبين سحريين أو 4 أكواب VIA. وتساعد طبقة العزل المزدوجة في إبقاء الحليب باردًا أو الماء ساخنًا لغاية أربع ساعات. تتميز الحقيبة بخفة وزنها وصغر حجمها وهي مناسبة للسفر.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لتخزين حليب الأم البارد الذي تم شفطه/الحليب الصناعي أو الماء الساخنة المغلية مسبقاً وذلك لأربع ساعات.
مثالية للاستخدام في الرحلات النهارية مع طفلك أو فقط أثناء وجودك خارج المنزل.
تتمتع حقيبة Urban من Philips Avent بشريط كتف عريض قابل للتعديل لتوفير المزيد من الراحة أثناء حملها
الملاءمة
تصميم
بلد المنشأ
المادة
محتويات العبوة
مراحل التنمية
الراحة القصوى
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