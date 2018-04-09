عضّاضة ملائمة لأسنان الطفل

تتميّز حلمة اللهّاية بأنها ملائمة لأسنان الطفل وقابلة للانقباض، وهي تحترم النمو الطبيعي لحلق طفلك وأسنانه ولثّته؛ إذ تم تصنيع كل اللهّايات التي نقدّمها من السيليكون وهي خالية من أي نكهة أو رائحة.