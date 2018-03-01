مصطلحات البحث

AR
EN
  • التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    Philips Avent Audio Monitors جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

    SCD560/00

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    يقدّم لك جهاز مراقبة الطفل SCD560/00 الجديد الذي نقدمه بتقنية DECT راحة البال التامة. فهو يوفّر الاتصال الأكثر موثوقية على الإطلاق مع صوت نقي جدًا، بالإضافة إلى إمكانية التحكم بدرجة الحرارة وضوء ليلي مهدّئ وتهويدات لك ولطفلك.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent Audio Monitors جهاز مراقبة الطفل بتقنية DECT

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أجهزة مراقبة الأطفال

    التواصل الأكثر موثوقية مع طفلك

    دعم إضافي لك ولطفلك

    • اتصال خاص 100%
    • ضوء ليلي وتهويدات
    • وظيفة التحدّث إلى الطفل
    تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

    تضمن تقنية DECT عدم التداخل وخصوصية بنسبة 100%

    تضمن تقنية DECT عدم التداخل من أي جهاز إرسال آخر مثل أجهزة مراقبة الطفل الأخرى والهواتف اللاسلكية والهواتف الخلوية. ويوفر تشفير البيانات اتصالاً خاصًا وآمنًا بحيث تتأكدين من أنك الوحيدة القادرة على سماع صوت طفلك.

    صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

    صوت فائق الوضوح بفضل تقنية DECT

    اسمعي أدنى ضحكة أو قهقهة أو شهقة تصدر عن طفلك بوضوح تام. توفر تقنية DECT (اتصالات رقمية ومحسنة ولاسلكية) صوتًا عالي الجودة وشديد الوضوح بحيث تتمكنين من سماع طفلك في أي وقت.

    توفير الطاقة في وضع Smart ECO

    توفير الطاقة في وضع Smart ECO

    يحد وضع ECO الذكي تلقائيًا من طاقة الإرسال ويزيد عمر البطارية. كلما اقتربتِ من طفلك، قلّت الطاقة الضرورية للحصول على اتصال مثالي (هذا الوضع غير متوفر في الولايات المتحدة وكندا).

    أضواء مستوى الصوت لإعلامك عندما يصدر طفلك أي صوت

    أضواء مستوى الصوت لإعلامك عندما يصدر طفلك أي صوت

    تضيء المصابيح للإشارة إلى مستوى الصوت في غرفة طفلك، حتى عندما تكون وحدة الأهل مكتومة.

    كوني دائمًا على اطلاع عندما يكون جهاز مراقبة الطفل ضمن النطاق ومتصلاً

    كوني دائمًا على اطلاع عندما يكون جهاز مراقبة الطفل ضمن النطاق ومتصلاً

    ستنبّهك وحدة الأهل عندما يكون جهاز مراقبة الطفل خارج النطاق أو عندما يكون مستوى الطاقة منخفضًا، لمساعدتك في الحرص على أن تكوني دائمًا على تواصل مع طفلك.

    مراقبة درجة الحرارة في غرفة طفلك

    مراقبة درجة الحرارة في غرفة طفلك

    يسمح جهاز استشعار الحرارة مع تنبيه مخصص بمراقبة درجة الحرارة في غرفة طفلك. لا يستطيع طفلك التحكم بدرجة حرارة جسمه كما تفعلين أنت، وبالتالي فإن أي تعديل في درجة الحرارة قد يؤدي إلى إزعاج طفلك. يعلمك جهاز استشعار حرارة مخصص فورًا بأي تغيير يطرأ على الجو في غرفة الطفل، وذلك بفضل الشاشة الرقمية المتوفرة على وحدة الأهل.

    نطاق تشغيل يمتدّ لغاية 330 مترًا*

    نطاق تشغيل يمتدّ لغاية 330 مترًا*

    يصل نطاق التشغيل في الداخل داخلي حتى 50 مترًا*. أم نطاق التشغيل في الخارج فيصل إلى 330 مترًا*.

    وحدة أهل قابلة لإعادة الشحن

    وحدة أهل قابلة لإعادة الشحن

    تمكّنك وحدة الأهل القابلة لإعادة الشحن من التنقل في أرجاء المنزل وحوله.

    وقت تشغيل فائق يصل إلى 18 ساعة

    وقت تشغيل فائق يصل إلى 18 ساعة

    تتيح وحدة الأهل الصغيرة والقابلة لإعادة الشحن التشغيل بحرية تامة ومن دون أي أسلاك لغاية 18 ساعة قبل إعادة الشحن.

    ضوء ليلي مريح وتهويدات لتهدئة طفلك

    ضوء ليلي مريح وتهويدات لتهدئة طفلك

    لا شيء أفضل من تهويدة رقيقة ووهج ضوء ليلي دافئ ومطمئن للتهدئة من روع طفلك. من أي غرفة في المنزل، يمكنك تحديد إحدى النغمات الخمسة المهدّئة وتشغيل الضوء الليلي، مما يساعد طفلك في الاسترسال فورًا في النوم. (ميزة التشغيل عن بُعد غير متوفرة في الولايات المتحدة وكندا).

    ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

    ابقي على تواصل مع طفلك مع إمكانية التحدّث إليه

    كل ما يحتاج إليه طفلك أحيانًا هو الاستماع إلى صوتك الرقيق ليهدأ. بفضل هذه الميزة الأساسية، يمكنك التواصل مع طفلك بكبسة أينما كنت في المنزل أو حوله.

    المواصفات التقنية

    • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

      تحديد تلقائي للقنوات
      نعم
      نطاق التردد
      تقنية DECT

    • الملاءمة

      إشارة انخفاض مستوى البطارية
      نعم
      تحذير تلقائي عند التواجد خارج النطاق
      نعم
      إشارة شحن البطارية
      نعم
      تحكمي في مستوى الحساسية
      نعم
      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      أضواء مستوى الصوت
      نعم

    • الطاقة

      وقت التشغيل استنادًا إلى البطارية بالساعة
      18 ساعة
      وقت الشحن
      10  ساعة (ساعات)
      مصدر الإمداد بالطاقة
      • 120 فولت (الولايات المتحدة)
      • 220 - 240 فولت

    • المواصفات الفنية

      نطاق درجة حرارة التخزين
      10 - 40  درجة مئوية
      نطاق درجات حرارة التشغيل بالدرجة المئوية
      10 - 40 درجة مئوية

    • الميزات

      ضوء ليلي مريح
      نعم
      تقنية DECT
      نعم
      نطاق التشغيل في الداخل يصل إلى
      50 م
      مؤشر الاتصال والوجود ضمن النطاق
      نعم
      الوضع الاقتصادي الذكي الموفر لاستهلاك الطاقة
      • الوضع الاقتصادي
      • نعم
      نطاق التشغيل في الخارج يصل إلى
      330 مترًا
      وظيفة التحدث إلى الطفل
      نعم
      مستشعر درجة الحرارة
      نعم
      شاشة LCD
      نعم
      مصابيح يتم تنشيطها بالصوت
      3 أضواء LED
      تهويدات مهدئة
      نعم

    • بيانات لوجيستية

      أبعاد الصندوق F (العرض × الارتفاع × العمق)
      220 x‏ 156 x‏ 94  ملليمترًا

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الحمل
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • يختلف نطاق التشغيل لجهاز مراقبة الطفل بحسب المحيط والعوامل التي تسبب التداخل.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.