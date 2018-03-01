SCF135/18
مثالية للسفر
يمكن لهذه الوحدة أن تستوعب 3 حصص تم قياسها مسبقاً من الحليب المجفف في خانات منفصلة. عندما تصبحين جاهزة لإرضاع الطفل، ما عليك سوى وضع الحليب المجفف في الرضّاعة التي تحتوي على المياه الباردة المغلية سابقًا. كما يمكنك إزالة الأجزاء الداخلية لاستخدامها كحاوية أو وعاء.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكن إخراج الجزء الداخلي لتحويله إلى كوب عملي يُستخدم لوضع وجبة خفيفة
تستوعب حاوية الحليب المجفّف من Philips Avent 3 حصص مقدّرة مسبقًا من الحليب المجفّف - مثالية للسفر
يمكن تعقيم كافة القطع ووضعها في المايكرويف وهي آمنة في غسّالة الصحون
المادة
محتويات العبوة
مراحل التنمية
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