الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Philips Avent

لهّاية Soothie Shapes

SCF194/05
Avent
1 الجوائز
Avent
  • لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط
    -{discount-value}
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Philips Avent لهّاية Soothie Shapes

    SCF194/05
    1 الجوائز

    لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط

    تمنحك لهّاية Soothie Shapes من Philips Avent طريقة إضافية لتقوية الرابط مع طفلك. فيسمح لك التصميم الفريد المؤلّف من قطعة واحدة بمنح طفلك الراحة التي يوفرها له إصبعك. إن Soothie Shapes مصنوعة من السيليكون الطبي وهي سهلة التنظيف. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّاية Soothie Shapes

    لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط

    تمنحك لهّاية Soothie Shapes من Philips Avent طريقة إضافية لتقوية الرابط مع طفلك. فيسمح لك التصميم الفريد المؤلّف من قطعة واحدة بمنح طفلك الراحة التي يوفرها له إصبعك. إن Soothie Shapes مصنوعة من السيليكون الطبي وهي سهلة التنظيف. إكتشف كلّ المميزات

    لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط

    تمنحك لهّاية Soothie Shapes من Philips Avent طريقة إضافية لتقوية الرابط مع طفلك. فيسمح لك التصميم الفريد المؤلّف من قطعة واحدة بمنح طفلك الراحة التي يوفرها له إصبعك. إن Soothie Shapes مصنوعة من السيليكون الطبي وهي سهلة التنظيف. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent لهّاية Soothie Shapes

    لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط

    تمنحك لهّاية Soothie Shapes من Philips Avent طريقة إضافية لتقوية الرابط مع طفلك. فيسمح لك التصميم الفريد المؤلّف من قطعة واحدة بمنح طفلك الراحة التي يوفرها له إصبعك. إن Soothie Shapes مصنوعة من السيليكون الطبي وهي سهلة التنظيف. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل pacifiers

      لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط

      سيليكون طبي مرن

      • تصميم من السيليكون مؤلف من قطعة
      • 3 أشهر - 18 شهرًا
      • ملائمة لأسنان الأطفال وخالية من BPA
      • 2 قمع وصمام
      تُوزّع في المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية

      تُوزّع في المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية

      يثق بها المتخصصون في مجال الرعاية الصحية لتهدئة الأطفال الحديثي الولادة، توزّع اللهّايات في المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.*

      تصميم فريد لتقوية الرابط

      تصميم فريد لتقوية الرابط

      تختلف لهّاية Soothie Shapes قليلاً عن اللهّايات الأخرى التي نقدمها. فيسمح لك شكلها الفريد وضع أصبعك في الحلمة لتقوية الرابط مع طفلك عبر مساعدته على الرضاعة.

      مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

      مصممة لضمان نمو الفم بشكل طبيعي

      تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.

      مصنوعة من السيليكون الطبي والمتين والخالي من مادة BPA

      مصنوعة من السيليكون الطبي والمتين والخالي من مادة BPA

      اللّهاية مصنوعة من السيليكون والمتين والخالي من مادة BPA إلا أنه طبي ومرن.

      سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

      سهلة التعقيم لمستوى أفضل من النظافة

      بات من السهل الحفاظ على نظافة لهّايات طفلك: فما عليك سوى وضعها في جهاز التعقيم أو في المياه المغلية.

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        لهّاية Soothie Shapes
        2  قطعة

      • صحي

        يمكن تعقيمها
        نعم
        سهل التنظيف
        نعم

      • أمان

        خالٍ من BPA
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          • يجب استبدال اللهّايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة
          • العلامة التجارية الأولى عالميًا للهّايات
          • تدعم مجموعتنا الأمهات والأطفال في مختلف مراحل النمو
          • تتمتّع هذه اللهّاية بشكل الحلمة نفسها وهي مصنوعة من مواد الطراز الأمريكي نفسها ولكن لديها غطاء بشكل مختلف.