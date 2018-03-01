SCF194/05
لتعزيز الرضاعة الطبيعية وتقوية الرابط
تمنحك لهّاية Soothie Shapes من Philips Avent طريقة إضافية لتقوية الرابط مع طفلك. فيسمح لك التصميم الفريد المؤلّف من قطعة واحدة بمنح طفلك الراحة التي يوفرها له إصبعك. إن Soothie Shapes مصنوعة من السيليكون الطبي وهي سهلة التنظيف.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يثق بها المتخصصون في مجال الرعاية الصحية لتهدئة الأطفال الحديثي الولادة، توزّع اللهّايات في المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.*
تختلف لهّاية Soothie Shapes قليلاً عن اللهّايات الأخرى التي نقدمها. فيسمح لك شكلها الفريد وضع أصبعك في الحلمة لتقوية الرابط مع طفلك عبر مساعدته على الرضاعة.
تتميّز الحلمة المصنوعة من السيليكون والقابلة للانقباض التي نقدّمها بتصميم متناسق يحترم حلق طفلك وأسنانه ولثّته أثناء نموه.
اللّهاية مصنوعة من السيليكون والمتين والخالي من مادة BPA إلا أنه طبي ومرن.
بات من السهل الحفاظ على نظافة لهّايات طفلك: فما عليك سوى وضعها في جهاز التعقيم أو في المياه المغلية.
النظافة
السلامة
محتويات العبوة
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