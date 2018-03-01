SCF301/03
ملاءمة وراحة لشفط الحليب بفعالية
اختاري بين 4 أوضاع تحفيز و4 إعدادات شفط لتحويل كل جلسة لشفط الحليب إلى عملية مريحة ومخصصة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح التصميم الخفيف الوزن والصغير بشفط الحليب أثناء التنقل بسهولة تامة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
من المهم أن تكوني مرتاحة أثناء شفط الحليب، إلا أن مفهوم الراحة يختلف لدى كل أم. مع شافطة حليب الأم هذه، يمكنك الاختيار بين 4 أوضاع تحفيز و4 إعدادات شفط، لتحوّلي بالتالي كل جلسة لشفط الحليب إلى عملية أكثر فعالية وراحة.
أمور كثيرة تشغل بال الأمهات فكيف مع وجوب تذكّر الإعداد المثالي؟ لذلك، سنتولى نحن الأمر. سيتم تخزين الإعدادات المفضلة لديك لتصبحي جاهزة للبدء بكبسة زر. هل تعبت من شفط الحليب؟ يمكنك بكل بساطة الضغط على زر الإيقاف المؤقت ومن ثم على زر التشغيل للمتابعة. الأمر بهذه السهولة.
يمكن تشغيل المنتج بواسطة الكهرباء، وللاستمتاع بإمكانية تنقل إضافية، يمكنك أيضًا إدراج بطاريات لاستخدامه بطريقة لاسلكية. يمكنك إدراج أربع بطاريات AA غير قابلة لإعادة الشحن بقدرة 1,5 فولت، أو أربع بطاريات AA قابلة لإعادة الشحن بقدرة 1,2 فولت
أثناء الرضاعة، يتبّع الأطفال إيقاعًا للرضاعة والابتلاع والتنفس، بمعدّل 1:1:1. تتميّز شافطة الحليب هذه بتقنية الموجات الإيقاعية المصممة لتقليد النمط والوتيرة والمعدّل الذي يتّبعه طفلك للرضاعة والابتلاع (1:1)، لدرّ الحليب بسرعة وفعالية. ويعني هذا الأمر أن جلسات شفط الحليب ستكون طبيعية ومريحة.
بفضل الشاشة المفيدة ذات الإضاءة الخلفية التي نقدّمها، ستمكنين من شفط الحليب ليلاً بطريقة غير ملحوظة ومن دون الحاجة إلى تشغيل الأضواء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بدرجة إزعاج أقل بفضل الصوت الخافت.
نحن نعلم مدى أهمية كل قطرة، لذلك نحرص على أن يتدفق حليب الأم من الثدي إلى الحاوية مباشرة، من دون التدفق الخلفي إلى الأنابيب. تم تصنيع كل الأجزاء التي تلامس حليب الأم من مواد خالية من مادة BPA.
قمنا بتصميم شافطات الحليب الخاصة بنا بهدف تزويدك بالراحة. تتميّز بطانات التدليك بملمس ناعم ومخملي، مما يمنحك شعورًا دافئًا ومريحًا لبشرتك، للمساعدة في تحفيز دفق الحليب. وتم تصميم المادة المرنة لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك، مما قد يساعد في درّ الحليب.
بفضل التصميم الخفيف الوزن والصغير الحجم، ستتمكنين من شفط الحليب بسهولة في المنزل أو أثناء التنقل.
تصميم
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المادة
محتويات العبوة
سهولة الاستخدام
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