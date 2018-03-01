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  • مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية لتأمين الراحة

    SCF330/60

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    حين تكونين مرتاحة ومسترخية، يتدفق الحليب بطريقة أسهل. لذلك صمّمنا شافطة حليب الأم الأكثر راحة، لكن: اجلسي بطريقة مريحة من دون الحاجة إلى الانحناء نحو الأمام ودعي وسادة التدليك الناعمة تحفّز تدفق الحليب الطبيعي بلطف.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية لتأمين الراحة

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    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب طبيعيًا

    شافطة حليب الأم مع وسادة تدليك ناعمة

    • Natural
    • تتضمّن رضّاعة بسعة 4 أونصات
    وسادة تدليك ناعمة دافئة الملمس

    وسادة تدليك ناعمة دافئة الملمس

    تتميّز وسادة التدليك التي نقدّمها بملمس مخملي ناعم جديد، يمنح شعورًا دافئًا للبشرة، لدرّ الحليب بطريقة مريحة ولطيفة. تم تصميم الوسادة لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك، لمساعدتك في تحفيز درّ الحليب.

    تتضمّن حلمة ورضّاعة طبيعية لتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية

    تتضمّن حلمة ورضّاعة طبيعية لتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية

    تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

    سهولة التجميع. مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة

    سهولة التجميع. مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة

    مطابقة القطع بصريًا بطريقة سهلة لتمكين سهولة التجميع.

    تتوافق مع منتجات إطعام الطفل الأخرى من Philips Avent

    تتوافق مع منتجات إطعام الطفل الأخرى من Philips Avent

    يمكن استخدام شافطة حليب الأم هذه مع منتجات أخرى لإطعام الطفل من مجموعة Philips Avent، بما فيها الرضّاعات من نوع Classic وحاويات تخزين الحليب. كما توفر Philips Avent مجموعة من الملحقات للعناية بالثدي لمساعدتك في القيام بالرضاعة الطبيعية لفترة أطول ولزيادة راحتك.

    تصميم صغير وخفيف الوزن

    تصميم صغير وخفيف الوزن

    تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الصغير، مما يسهّل اختيار وضعيتها المناسبة. بفضل مقبضها المصمم بشكل مريح، يمكن الإمساك بها بطريقة مريحة والتحكم الكامل أثناء شفط الحليب. يعني التصميم الصغير والخفيف الوزن أن شافطة حليب الأم هذه سهلة التخزين والنقل، مما يسهّل شفط الحليب أثناء التنقل بطريقة غير ملحوظة.

    وضعية مريحة أكثر لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

    وضعية مريحة أكثر لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

    تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الفريد، وبالتالي سيتدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة، حتى عند اتخاذ وضعية الجلوس المستقيم. هذا يعني أنه يمكنك الجلوس بطريقة مريحة أثناء شفط الحليب: لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام للتأكد من أن كل الحليب سيتدفق إلى الرضّاعة. فالجلوس بشكل مريح والاسترخاء أثناء شفط الحليب سيساعدان بطبيعة الحال على تدفق الحليب بسهولة أكثر.

    تنظيف سهل بفضل قلة عدد القطع المنفصلة

    يتم التنظيف بسهولة بفضل قلة عدد القطع المنفصلة. كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق.

    عملية يدوية سهلة

    تعد شافطة حليب الأم اليدوية مثالية إذا كنت ممن يفضلّن شفط الحليب من وقت إلى آخر ويقدّرن التصاميم الصغيرة الحجم. سهلة الاستخدام بيد واحدة.

    المواصفات التقنية

    • شافطات حليب الأم

      المادة
      خالية من مادة BPA*

    • تصميم

      تصميم شافطة حليب الأم
      تصميم صغير
      تصميم الرضّاعة
      • شكل صحي
      • عنق عريض

    • المادة

      الزجاجة
      • البوليبروبيلين
      • خالية من مادة BPA*
      شافطات حليب الأم
      • البوليبروبيلين
      • خالية من مادة BPA*
      حلمة
      • سيليكون
      • خالية من مادة BPA*

    • محتويات العبوة

      حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
      1  قطعة
      عبوات عينات ضمادات ثدي
      2 (ضمادتان نهاريتان وضمادتان ليليتان)  قطعة
      هيكل شافطة حليب الأم مع مقبض
      1  قطعة
      قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
      1  قطعة
      رضّاعة Natural سعة 4 أونصات
      1  قطعة
      وسادة ذات حجم قياسي
      1  قطعة
      غطاء للسفر
      1  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      استخدام شافطة حليب الأم
      • سهولة التجميع
      • تنظيف سهل
      • مجموعة متوافقة بشكل كامل

    • الوظائف

      لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام
      الجلوس في وضعية مريحة
      وسادة تدليك ناعمة
      تحفيز ناعم
      تتضمّن رضّاعة طبيعية
      الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

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