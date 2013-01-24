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Philips Avent

شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية

SCF334/61
Avent
Avent
  • مزيد من الراحة، مزيد من الحليب، في وقت أقل* مزيد من الراحة، مزيد من الحليب، في وقت أقل* مزيد من الراحة، مزيد من الحليب، في وقت أقل*
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    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية

    SCF334/61

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب، في وقت أقل*

    إن شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية Ultra Comfort مثالية إذا كنت على عجلة من أمرك. اشفطي الحليب بوقت أقل واجلسي براحة تامة بينما تقوم بطانة التدليك الطرية بتحفيز تدفق الحليب بلطف. تتميّز شافطة الحليب بأنها هادئة وسهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب، في وقت أقل*

    إن شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية Ultra Comfort مثالية إذا كنت على عجلة من أمرك. اشفطي الحليب بوقت أقل واجلسي براحة تامة بينما تقوم بطانة التدليك الطرية بتحفيز تدفق الحليب بلطف. تتميّز شافطة الحليب بأنها هادئة وسهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب، في وقت أقل*

    إن شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية Ultra Comfort مثالية إذا كنت على عجلة من أمرك. اشفطي الحليب بوقت أقل واجلسي براحة تامة بينما تقوم بطانة التدليك الطرية بتحفيز تدفق الحليب بلطف. تتميّز شافطة الحليب بأنها هادئة وسهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية

    مزيد من الراحة، مزيد من الحليب، في وقت أقل*

    إن شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية Ultra Comfort مثالية إذا كنت على عجلة من أمرك. اشفطي الحليب بوقت أقل واجلسي براحة تامة بينما تقوم بطانة التدليك الطرية بتحفيز تدفق الحليب بلطف. تتميّز شافطة الحليب بأنها هادئة وسهلة الإعداد والتخصيص والاستخدام والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات

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      شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية مع بطانة تدليك

      • شفط كمية أكبر من الحليب في وقت أقل
      • مع بطانة تدليك طرية
      • حقيبة للسفر ورضّاعتان
      وضعية مريحة لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

      وضعية مريحة لشفط الحليب بفضل التصميم الفريد

      تتميّز شافطة حليب الأم بتصميمها الفريد، ما يسمح بتدفق الحليب مباشرةً من الثدي إلى الرضّاعة أو الحاوية، حتى عند الجلوس في وضعية مستقيمة. لذا، أصبح بإمكانك الجلوس بوضعية مريحة أثناء شفط الحليب: لن تحتاجي إلى الانحناء إلى الأمام لضمان تدفّق كل كمية الحليب إلى الرضّاعة، فالجلوس بشكل مريح والاسترخاء أثناء شفط الحليب سيساعدان في تدفق الحليب بطريقة أسهل.

      اختاري الإعداد الفعال والمريح لك

      اختاري الإعداد الفعال والمريح لك

      عند تشغيل شافطة حليب الأم، تبدأ عملية الشفط تلقائيًا في وضع التحفيز اللطيف ليتدفق الحليب. يمكنك بعدها الاختيار من بين 3 إعدادات للشفط لضمان تدفق الحليب بطريقة مريحة لك.

      بطانة تدليك ناعمة مع بتلات للتدليك

      بطانة تدليك ناعمة مع بتلات للتدليك

      تتميّز وسادة التدليك التي نقدّمها بملمس مخملي ناعم، يمنح شعورًا دافئًا للبشرة، لدرّ الحليب بطريقة مريحة ولطيفة. تم تصميم الوسادة المبتكرة على شكل بتلات لتقليد إيقاع الرضاعة الخاص بطفلك، بهدف مساعدتك على تحفيز درّ الحليب.

      كمية أكبر من الحليب في وقت أقل مع شافطة ثنائية

      كمية أكبر من الحليب في وقت أقل مع شافطة ثنائية

      شافطة ثنائية لوقت شفط أقل مقارنة بالشافطة الأحادية.

      نظام مغلق مصمم لعملية شفط نظيفة

      نظام مغلق مصمم لعملية شفط نظيفة

      لا يتسرّب الحليب في الأنابيب.

      قطع منفصلة قليلة وتصميم مريح

      قطع منفصلة قليلة وتصميم مريح

      قطع منفصلة قليلة وتصميم سهل. أصبح بإمكانك شفط الحليب بسهولة لطفلك في أي وقت.

      تتضمّن حلمة ورضّاعة طبيعية لتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية

      تتضمّن حلمة ورضّاعة طبيعية لتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية

      تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

      مصممة لعملية شفط هادئة

      مصممة لعملية شفط هادئة

      مصممة لعملية شفط غير ملحوظة، في أي وقت.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • شكل صحي
        • عنق عريض
        تصميم شافطة حليب الأم
        تصميم صغير

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • سهولة الاستعمال

        استخدام شافطة حليب الأم
        • تنظيف سهل
        • مجموعة متوافقة بشكل كامل
        • سهولة التجميع

      • الوظائف

        لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام
        الجلوس في وضعية مريحة
        الإعدادات
        • وضع تحفيز واحد
        • 3 إعدادات للشفط
        وسادة تدليك ناعمة
        تحفيز ناعم

      • المواد

        الرضّاعة
        • خالية من مادة BPA*
        • البوليبروبيلين
        حلمة
        • خالية من مادة BPA*
        • سيليكون
        شافطة حليب الأم
        خالية من مادة BPA* (الأجزاء التي تلامس الطعام فقط)

      • المحتويات

        هيكل شافطة حليب الأم
        2  قطعة
        وحدة القاعدة بما في ذلك الأنبوب
        1  قطعة
        بطانة بحجم قياسي (19,5 مم)
        قطعتان (تتوفر بطانة أكبر حجمًا وتُباع بشكل منفصلة)
        رضّاعة طبيعية بسعة 4 أونصات
        2  قطعة
        قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
        2  قطعة
        غطاء للسفر
        2  قطعة
        حقيبة سفر
        1  قطعة
        حزم ضمادات ثدي نموذجية
        حزمة واحدة (قطعتان)

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

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