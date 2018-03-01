لهّاية خفيفة الوزن وتسمح بتسرّب الهواء

هدّئي طفلك مع لهّاية تسمح للبشرة بالتنفس. تتميّز ultra air من Philips Avent بفتحات تهوية كبيرة جدًا، للحفاظ على البشرة وجافة، وقد تم تصميم الوقاء الخفيف الوزن للسماح بتدفق أكبر كمية من الهواء. متوفرة بألوان وتصاميم مختلفة.