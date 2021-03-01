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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    SCF430/10

    عملية شفط مريحة أينما كنت

    استمتعي بالراحة التي تقدّمها شافطة حليب الأم اليدوية والمحمولة من Philips Avent. تسمح تقنية الحركة الطبيعية المستوحاة من عملية الشفط التي يقوم بها الطفل بإفراز الحليب بسرعة. يمكنك ضبط إيقاع الرضاعة والشفط بسهولة تامة. تتوافق مع كل الحلمات تقريبًا.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية

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    عملية شفط مريحة أينما كنت

    تقنية الحركة الطبيعية، لدرّ الحليب بسرعة

    • عملية شفط وإطعام سهلة
    • مجموعة قياسية
    تساعدك في تحرير الحليب بسرعة

    تساعدك في تحرير الحليب بسرعة

    تعمل حافة السيليكون المبتكرة، المستوحاة من حركة رضاعة الطفل الفريدة، على تحفيز الحلمة للمساعدة في بدء تدفق الحليب بسرعة. لعملية شفط مريحة وفعّالة.

    وسادة من السيليكون طرية وتكيّفية بحجم واحد

    وسادة من السيليكون طرية وتكيّفية بحجم واحد

    حجم واحد يناسب الجميع. يختلف كل شخص من حيث الشكل والحجم، لذلك، تنثني وسادة السيليكون بلطف وتتكيّف لتلائم تركيبتك البنيوية الفريدة. تتلاءم مع 99,98% من أحجام الحلمات* (حتى 30 مم).

    مثالية للأمهات اللواتي يشفطن الحليب أثناء التنقل

    مثالية للأمهات اللواتي يشفطن الحليب أثناء التنقل

    تتميّز شافطة حليب الأم بأنها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، ما يعني أنها سهلة التخزين والنقل، لشفط الحليب أثناء التنقل بطريقة بسيطة وغير ملحوظة.

    تحفيز تحرير الحليب بسهولة قبل الرضاعة أو في ما بين عمليات الرضاعة

    تحفيز تحرير الحليب بسهولة قبل الرضاعة أو في ما بين عمليات الرضاعة

    شافطة حليب الأم اليدوية الفريدة والمحمولة. مثالية للأمهات اللواتي يحتجن إلى تحرير حليبهن بلطف أثناء تواجدهنّ خارج المنزل أو قبل الرضاعة الطبيعية.

    اختاري الإيقاع الذي يناسبك، واتبعي تدفق الحليب

    اختاري الإيقاع الذي يناسبك، واتبعي تدفق الحليب

    لا تترددي في ضبط إيقاع الشفط والسحب ليتناسب مع احتياجاتك، وراحتك، وتدفق الحليب.

    اشفطي الحليب بدون الانحناء إلى الأمام

    اشفطي الحليب بدون الانحناء إلى الأمام

    استرخي واجلسي براحة أثناء شفط الحليب، بفضل التصميم الذي نقدّمها والذي يسمح لك بالجلوس في وضعية مستقيمة، بدلاً من الانحناء إلى الأمام.

    سهلة التنظيف والإعداد

    سهلة التنظيف والإعداد

    نظرًا إلى أن شافطة الحليب الجديدة مؤلفة من قطع قليلة فقط، فهي سهلة الإعداد والتنظيف.

    شفط الحليب والإطعام

    شفط الحليب والإطعام

    لإطعام طفلك باستخدام الحليب الذي تم شفطه، ما عليك سوى توصيل الحلمة الطرية بحاوية الرضّاعة. ولتخزين الحليب لإطعام طفلك في وقت لاحق، أغلقي الرضّاعة باستخدام قرص منع التسرّب.

    المواصفات التقنية

    • المادة

      الزجاجة
      • البوليبروبيلين
      • خالية من مادة BPA*
      شافطات حليب الأم
      خالية من مادة BPA*
      حلمة الثدي
      • سيليكون
      • خالية من مادة BPA*

    • محتويات العبوة

      رضّاعة سعة 4 أونصات مع حلمة للأطفال منذ الولادة
      1  قطعة
      ضمادات ثدي قابلة للاستعمال مرة واحدة
      2  قطعة
      قرص منع التسرّب
      1  قطعة
      غطاء الوسادة
      1  قطعة
      مجموعة الشفط المزوّدة بمقبض
      1  قطعة

    • الوظائف

      لا حاجة إلى الانحناء إلى الأمام
      الجلوس في وضعية مريحة
      وسادة ناعمة وقابلة للتكيّف
      تحفيز ناعم
      محمولة وخفيفة الوزن
      سهولة الاستخدام أثناء التنقل

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