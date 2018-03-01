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  • الحماية المثالية لحليب الأم الحماية المثالية لحليب الأم الحماية المثالية لحليب الأم

    Philips Avent أكياس لتخزين حليب الأم

    SCF603/25

    الحماية المثالية لحليب الأم

    تؤمّن أكياس تخزين حليب الأم من Philips Avent تخزينًا آمنًا لحليب الأم الغالي. ويمكن وضعها في الثلاجة أو البراد ويتم تعقيمها مسبقًا لاستخدام الحليب على الفور.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent أكياس لتخزين حليب الأم

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    الحماية المثالية لحليب الأم

    أكياس لتخزين حليب الأم بسعة 6 أونصات/180 ملل

    • حقيبة
    • معقّم مسبقًا
    • 25 كيسًا
    قفل بسحاب مزدوج آمن ومانع للتسرّب

    قفل بسحاب مزدوج آمن ومانع للتسرّب

    قفل بسحاب مزدوج آمن ومانع للتسرّب لتخزين حليب الأم

    كيس معقّم مسبقًا مع قفل مانع للتلاعب

    كيس معقّم مسبقًا مع قفل مانع للتلاعب

    يشير قفل دليل التلاعب أن أحدًا لم يلمس الكيس المعقّم مسبقًا قبل استخدامه للمرة الأولى، وذلك لضمان النظافة المطلقة

    آمن في الثلاجة مع درزات معززة وكيس مزدوج الطبقات

    آمن في الثلاجة مع درزات معززة وكيس مزدوج الطبقات

    تضمن لك الدرزات الجانبية المعززة والمادة المزدوجة الطبقات راحة بال إضافية في ما يتعلّق بتخزين الحليب بأمان في البراد أو الثلاجة

    فتحة واسعة لعملية تعبئة وسكب سهلة

    فتحة واسعة لعملية تعبئة وسكب سهلة

    تضمن فتحة الكيس الواسعة والثابتة تعبئة الحليب وسكبه بسهولة

    إن التصميم الثابت الذي يتمتع به هذا الكيس يتيح له الوقوف ذاتيًا

    إن التصميم الثابت الذي يتمتع به هذا الكيس يتيح له الوقوف ذاتيًا

    إن التصميم الثابت الذي يتمتع به هذا الكيس يتيح له الوقوف ذاتيًا، بينما تضمن فتحة الكيس الواسعة تعبئة الحليب وسكبه بسهولة

    إمكانية تخزين الأكياس بشكل مسطح لعملية تخزين سهلة

    إمكانية تخزين الأكياس بشكل مسطح لعملية تخزين سهلة في الثلاجة أو البراد

    هذا الكيس مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

    هذا الكيس مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

    المواصفات التقنية

    • السعة

      الكيس
      6 أونصات/180 مل

    • الأبعاد

      الارتفاع
      25,6  سم
      العرض
      9.9  سم

    • تصميم

      سهولة الاستخدام
      فتحة واسعة وثابتة
      مطمئن
      قفل دليل التلاعب
      ثابت
      كيس ذاتي الوقوف
      حماية قصوى
      درزات معززة

    • الميزات

      مقاوم للتسرّب
      سحاب مزدوج وآمن
      المادة
      كيس متين ومزدوج الطبقات
      معقّم مسبقًا
      نعم

    • بلد المنشأ

      الصين
      نعم

    • المادة

      خالية من مادة BPA*
      نعم
      بولي إيثيلين تيرفثالات/بولي إيثيلين
      نعم

    • محتويات العبوة

      الكيس
      25  قطعة

    Badge-D2C

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