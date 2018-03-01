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  • تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    Philips Avent وعاء صغير للأطفال 6 أشهر وما فوق

    SCF706/00

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    الوعاء الصغير SCF706/00 من Philips Avent للأطفال الصغار المخصص لمراحل نمو طفلك

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent وعاء صغير للأطفال 6 أشهر وما فوق

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    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    وعاء مصمم للأطفال ما بين السنة الأولى والثانية

    • باللون الأبيض
    مصممة بالتعاون مع أهم الأطباء النفسيين للأطفال

    مصممة بالتعاون مع أهم الأطباء النفسيين للأطفال

    قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب

    قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب

    المواصفات التقنية

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد الصندوق F
      44 (عمق) X‏ 170 (عرض) X ‏240 (ارتفاع)  ملليمترًا
      وزن المنتج
      0.090  كلغ
      مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
      40 (عمق) X‏ 140 (ارتفاع) X ‏140 (عرض)  ملليمترًا
      عدد الصناديق F في الصندوق A
      6

    • بلد المنشأ

      صُنع في الصين
      نعم

    • سهل الاستخدام

      يمكن وضعها في المايكرويف
      نعم

    • محتويات العبوة

      وعاء صغير
      1  قطعة
      كتيّب وصفات
      لا

    Badge-D2C

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