Philips Avent مجموعة أدوات طعام الأطفال الصغار بسن 6 أشهر وما فوق
تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
مجموعة وجبات الطعام SCF716/00 من Philips Avent للأطفال الصغار مخصصة لمراحل نمو طفلك
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Avent مجموعة أدوات طعام الأطفال الصغار بسن 6 أشهر وما فوق
تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح مجموعة وجبات الطعام للأطفال ما بين السنة الأولى والثانية
مصممة بالتعاون مع أهم الأطباء النفسيين للأطفال
قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب
سهولة في الإمساك لليدين الصغيرتين – مثالية ليأكل الصغار بمفردهم
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الوزن والأبعاد
أبعاد الصندوق F
90 (عمق) X 306 (عرض) X 353 (ارتفاع)
ملليمترًا وزن المنتج
0.523
كلغ عدد الصناديق F في الصندوق A
6
بلد المنشأ
صُنع في الصين
نعم
محتويات العبوة
وعاء كبير
1 صحن مقسّم
1
قطعة وعاء صغير
1
قطعة شوكة للأطفال الصغار
1 ملعقة للأطفال الصغار
1
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