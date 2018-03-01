SCH400/00
مجموعتي الأولى للعناية بالطفل
بات بإمكانك الآن توفير العناية الفضلى لطفلك الصغير بفضل مجموعة العناية بالطفل SCH400. تتضمن الحزمة الصغيرة ميزان حرارة رقمي ودقيق ومريح لمعرفة الحرارة بسرعة وشفاطة أنف مع رأس طري وفرشاة أسنان توضع بالإصبع ومجموعة أدوات للعناية بالأظافر والشعر.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يقيس هذا الميزان حرارة طفلك بسرعة ودقة وسهولة تامة. كذلك يتميّز الميزان الرقمي بدقة احترافية* ويوفر الرأس المرن راحة إضافية لك ولطفلك.
تساعد شفاطة الأنف على فتح المجرى التنفسي لدى الأطفال لمساعدة طفلك في التحسن والنوم بطريقة أفضل.
مجموعة كاملة للعناية بالأظافر مع مقص ذي رأس مدوّر ومقص أظافر و3 مبارد أظافر. بالإضافة إلى مجموعة للعناية بالشعر مع مشط ذي رأس مدوّر وفرشاة شعر ناعمة.
توفر المجموعة المنظّمة مساحة لمنتجات العناية بالطفل الإضافية، في حين أن حجمها صغير ومناسب لأخذها إلى أي مكان. إنها مثالية للسفر والحضانة.
لتدليك لثة الطفل أو الأسنان بلطف.
هدية مثالية لجميع الآباء والأمهات (الجدد).
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