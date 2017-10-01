SHB4385BK/00
أطرب حواسك. BASS+
توفر لك سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل BASS+ من Philips جهيرًا قويًا وصاخبًا بحرية كاملة. تحرّر من القيود مع اتصال متين جدًا وبطارية تدوم لفترة طويلة، بالإضافة إلى علبة شحن صغيرة. مصممة مع جزء إضافي للثبات، لملاءمة مُحكمة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتوفر أغطية الأذنين المصنوعة من السيليكون بثلاثة أحجام لتناسب الجميع بشكل أفضل.
مع تشغيل لمدة 6 ساعات، ستحظى بالطاقة الكافية للاستماع إلى موسيقاك لفترات طويلة. وسيكفل لك وصلها بعلبة الشحن تشغيلاً لمدة 6 ساعات إضافية.
تتميز سماعات الرأس BASS+ بمشغلات مكبر الصوت حجم 8,2 مم توفر صوت جهير قويًا ومدوّيًا.
صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص بعالم الموسيقى. لا تدع تصميمه الأنيق يخدعك، فالمشغلات المعدّلة بشكل خاص وفتحات صوت الجهير تنتج ترددات منخفضة لابتكار صوت BASS+ الفريد من نوعه والمتميّز.
قم بإقران سماعاتك بسهولة بأي جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth للاستماع إلى الموسيقى لاسلكيًا.
تحكّم بكبسة زر. يمكنك تفعيل الميزات المختلفة بالضغط على أزرار التحكم مرة أو مرتين أو 3 مرات، وذلك لكي تتمكن من التحكم بسهولة بالسماعات، سواء أردت تشغيل الموسيقى أو تلقي المكالمات.
تشمل كبسولة علبة الشحن الصغيرة والخفيفة رباطًا لربط العلبة بحقيبتك وترك يديك خاليتين.
إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين مع ميكروفون وتقنية Bluetooth® 4.1
بفضل تصميمها الصوتي في الجزء الخلفي المغلق، تحجب سماعات رأس BASS+ الضجيج في الخارج وتبقي الصوت الرائع في الداخل، مع عزل محسّن للضوضاء الهامدة تساهم في جعلك تغوص أكثر في عالم الموسيقى.
تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل BASS+، المصممة لملاءمة مثالية، بقطعة إضافية للثبات لملاءمة محكمة.
يسهّل كبل شحن USB المضمّن تشغيل سماعاتك ومدّها بالطاقة لدى الحاجة إليها.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
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