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سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

SHB4385BK/00
  • أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎
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    سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

    SHB4385BK/00

    أطرب حواسك. BASS+‎

    توفر لك سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل BASS+‎ من Philips جهيرًا قويًا وصاخبًا بحرية كاملة. تحرّر من القيود مع اتصال متين جدًا وبطارية تدوم لفترة طويلة، بالإضافة إلى علبة شحن صغيرة. مصممة مع جزء إضافي للثبات، لملاءمة مُحكمة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

    أطرب حواسك. BASS+‎

    توفر لك سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل BASS+‎ من Philips جهيرًا قويًا وصاخبًا بحرية كاملة. تحرّر من القيود مع اتصال متين جدًا وبطارية تدوم لفترة طويلة، بالإضافة إلى علبة شحن صغيرة. مصممة مع جزء إضافي للثبات، لملاءمة مُحكمة. إكتشف كلّ المميزات

    أطرب حواسك. BASS+‎

    توفر لك سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل BASS+‎ من Philips جهيرًا قويًا وصاخبًا بحرية كاملة. تحرّر من القيود مع اتصال متين جدًا وبطارية تدوم لفترة طويلة، بالإضافة إلى علبة شحن صغيرة. مصممة مع جزء إضافي للثبات، لملاءمة مُحكمة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

    أطرب حواسك. BASS+‎

    توفر لك سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل BASS+‎ من Philips جهيرًا قويًا وصاخبًا بحرية كاملة. تحرّر من القيود مع اتصال متين جدًا وبطارية تدوم لفترة طويلة، بالإضافة إلى علبة شحن صغيرة. مصممة مع جزء إضافي للثبات، لملاءمة مُحكمة. إكتشف كلّ المميزات

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      أطرب حواسك. BASS+‎

      • مشغلات حجم 8,2 مم/جزء خلفي مقفل
      • سماعة مثبتة في الأذن
      • وقت تشغيل لمدة 6 + 6 ساعات
      • ملاءمة آمنة
      أغطية بثلاثة أحجام لتناسب الجميع

      أغطية بثلاثة أحجام لتناسب الجميع

      تتوفر أغطية الأذنين المصنوعة من السيليكون بثلاثة أحجام لتناسب الجميع بشكل أفضل.

      توفر لك البطارية القابلة لإعادة الشحن وقت تشغيل يصل إلى 6 ساعات

      توفر لك البطارية القابلة لإعادة الشحن وقت تشغيل يصل إلى 6 ساعات

      مع تشغيل لمدة 6 ساعات، ستحظى بالطاقة الكافية للاستماع إلى موسيقاك لفترات طويلة. وسيكفل لك وصلها بعلبة الشحن تشغيلاً لمدة 6 ساعات إضافية.

      مشغّلات مكبر الصوت حجم 8,2 مم

      مشغّلات مكبر الصوت حجم 8,2 مم

      تتميز سماعات الرأس BASS+‎ بمشغلات مكبر الصوت حجم 8,2 مم توفر صوت جهير قويًا ومدوّيًا.

      جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

      جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

      صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص بعالم الموسيقى. لا تدع تصميمه الأنيق يخدعك، فالمشغلات المعدّلة بشكل خاص وفتحات صوت الجهير تنتج ترددات منخفضة لابتكار صوت BASS+‎ الفريد من نوعه والمتميّز.

      تقنية Bluetooth اللاسلكية

      تقنية Bluetooth اللاسلكية

      قم بإقران سماعاتك بسهولة بأي جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth للاستماع إلى الموسيقى لاسلكيًا.

      تحّكم بمكالماتك وموسيقاك ومستوى الصوت

      تحّكم بمكالماتك وموسيقاك ومستوى الصوت

      تحكّم بكبسة زر. يمكنك تفعيل الميزات المختلفة بالضغط على أزرار التحكم مرة أو مرتين أو 3 مرات، وذلك لكي تتمكن من التحكم بسهولة بالسماعات، سواء أردت تشغيل الموسيقى أو تلقي المكالمات.

      علبة شحن صغيرة مزوّدة برباط

      علبة شحن صغيرة مزوّدة برباط

      تشمل كبسولة علبة الشحن الصغيرة والخفيفة رباطًا لربط العلبة بحقيبتك وترك يديك خاليتين.

      إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين

      إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين

      إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين مع ميكروفون وتقنية Bluetooth® 4.1

      عزل صوت رائع

      عزل صوت رائع

      بفضل تصميمها الصوتي في الجزء الخلفي المغلق، تحجب سماعات رأس BASS+‎ الضجيج في الخارج وتبقي الصوت الرائع في الداخل، مع عزل محسّن للضوضاء الهامدة تساهم في جعلك تغوص أكثر في عالم الموسيقى.

      طرف إضافي للثبات لملاءمة محكمة

      طرف إضافي للثبات لملاءمة محكمة

      تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل BASS+‎، المصممة لملاءمة مثالية، بقطعة إضافية للثبات لملاءمة محكمة.

      كبل شحن USB

      كبل شحن USB

      يسهّل كبل شحن USB المضمّن تشغيل سماعاتك ومدّها بالطاقة لدى الحاجة إليها.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        المقاومة
        16 أوم
        قطر السماعة
        8,2 مم
        نطاق التردد
        9 - 21000 هرتز
        الحساسية
        107  ديسيبل
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات

      • إمكانية الاتصال

        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        إصدار Bluetooth
        4.1
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        إدارة المكالمات
        • الرد على / إنهاء مكالمة
        • رفض المكالمة
        • التبديل بين المكالمات والموسيقى

      • الملحقات

        كبل USB
        نعم
        علبة شحن
        نعم
        أغطية للأذنين
        ثلاثة أحجام

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر
        قابلة للشحن
        نعم
        مدّة الانتظار
        50 ساعة
        مدّة التحدث
        6 ساعات
        وقت تشغيل الموسيقى
        6  س

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        9,95  سم
        العرض
        4,85  سم
        العمق
        4,85  سم
        الوزن
        0.091  كلغ

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        الكرتون
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        الارتفاع
        17.4  سم
        العرض
        9,65  سم
        العمق
        5.25  سم
        الوزن الإجمالي
        0,165  كلغ
        الوزن الصافي
        0.111  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,054  كلغ
        EAN
        ‎69 51613 98155 9

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        17  سم
        العرض
        10,8  سم
        الارتفاع
        19  سم
        الوزن الإجمالي
        0.61  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,277  كلغ
        GTIN
        ‎1 69 51613 98155 6
        الوزن الصافي
        0,333  كلغ

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