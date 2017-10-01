أطرب حواسك. BASS+‎

توفر لك سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل BASS+‎ من Philips جهيرًا قويًا وصاخبًا بحرية كاملة. تحرّر من القيود مع اتصال متين جدًا وبطارية تدوم لفترة طويلة، بالإضافة إلى علبة شحن صغيرة. مصممة مع جزء إضافي للثبات، لملاءمة مُحكمة.