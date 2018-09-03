SP9860/13
حلاقة دقيقة مثل الشفرة، لطيفة على البشرة بشكل استثنائي*
اختبر حلاقة ناعمة ودقيقة بشكل استثنائي، حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام، بفضل S9000 Prestige من Philips. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ لتستشعر حركاتك وتتكيّف معك ولتزويدك بتجربة الحلاقة التي لطالما كنت ترغب فيها.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تزوّدك شفرات NanoTech Dual Precision بنتائج دقيقة جدًا على مستوى البشرة، مع ما يصل إلى 150000 إجراء قص في الدقيقة. تتوفر 72 شفرة بميزة الشحذ الذاتي وقد تمت تقويتها بجزيئات صغيرة جدًا، وهي تتميّز بأطراف حادة قوية جدًا وتدوم طويلاً لدقة قصوى في كل الأوقات.
لتفادي شدّ البشرة والتسبب بالإزعاج، تتميز s9000 Prestige من Philips بنظام تعليق عالي الدقة لضمان وضعية الشفرة المثالية للحصول على الدقة القصوى أثناء القص.
يضمن المحرك الرقمي الأكثر تطورًا من Philips، الذي يوفر دورات فائقة لتحقيق أعلى مستوى من الفعالية، حلاقة دقيقة بغض النظر عن تقاسيم الوجه أو كثافة الشعر.
تتميّز S9000 Prestige من Philips بغلاف SkinGlide الرائع لحلاقة ناعمة جدًا. كما تتميّز الحلقات المطلية بأصباغ معدنية بغلاف مانع للاحتكاك لتوفير انزلاق فائق.
وداعًا لتوصيل الأسلاك في المناطق الرطبة. ما عليك سوى وضع آلة الحلاقة الكهربائية اللاسلكية على لوحة الشحن اللاسلكي Qi لشحنها لاسلكيًا.
تتميز آلة الحلاقة الكهربائية بمستشعر شعر وجه ذكي يقرأ كثافة الشعر 500 مرة في الثانية. وتتكيّف التقنية تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.
اضبط سرعة آلة الحلاقة وخصّص روتين الحلاقة بحسب بشرتك وتفضيلاتك الخاصة.
تتبع رؤوس 360-D+ المرنة بآلة الحلاقة الكهربائية هذه من Philips تقاسيم وجهك، وتلتقط حتى أصعب الشعيرات لتمنحك حلاقة أكثر نعومة.
آلة حلاقة رطبة ومنعشة تتكيّف مع تفضيلاتك. اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو استخدم الرغوة أو الجل المفضل لديك للحصول على حلاقة رطبة ومنعشة.
آلة لطيفة على البشرة وسهلة الاستخدام تحدد شاربك وسوالفك بشكل أفضل مع أداة التشذيب الدقيق المزوّدة بميزة SmartClick.
تأتي آلة الحلاقة S9000 Prestige موضّبة بشكل مرتب في حقيبة تخزين فاخرة مع لوحة الشحن Qi والملحقات. وهي تُعدّ مثالية للسفر أو للحفاظ على سلامتها عند عدم استخدامها.
نظّف آلة الحلاقة بسرعة ودقة. ما عليك سوى الضغط على رأس آلة الحلاقة لفتحه وغسله تحت المياه الجارية.
استخدم لوحة الشحن Qi لشحن آلة الحلاقة بالكامل خلال ثلاث ساعات. تعمل آلة الحلاقة اللاسلكية هذه ببطارية ليثيوم أيون قوية مصممة لتوفير القوة والاستمرارية.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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