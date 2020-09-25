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  • حل صغير وقابل للطيّ حل صغير وقابل للطيّ حل صغير وقابل للطيّ
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    السلسلة 3000 جهاز بخاري محمول باليد

    STH3020/16

    حل صغير وقابل للطيّ

    يتميّز الجهاز البخاري المحمول باليد ‎3000 Series بوزن خفيف وحجم صغير وإمكانية طيّه، لاستخدامه وتخزينه بسهولة، وضمان الحصول على ملابس أنيقة في أي وقت وأي مكان. إنه الجهاز المثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب بسرعة وسهولة، في المنزل أو أثناء التنقل.

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 3000 جهاز بخاري محمول باليد

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    مراجعة كل قدر بخاري للملابس

    حل صغير وقابل للطيّ

    إزالة التجاعيد بسهولة، في المنزل أو أثناء التنقل

    • صغير وقابل للطيّ
    • جاهز للاستخدام في 30 ثانية تقريبًا
    • 1000 واط، لغاية 20 غ/الدقيقة
    • لا حاجة للوح كيّ
    جهاز بخاري صغير وقابل للطيّ لسهولة استخدامه وتخزينه

    جهاز بخاري صغير وقابل للطيّ لسهولة استخدامه وتخزينه

    يتميّز الجهاز البخاري المحمول باليد ‎3000 Series بوزن خفيف وحجم صغير وإمكانية طيّه، لاستخدامه وتخزينه بسهولة، وضمان الحصول على ملابس أنيقة في أي وقت وأي مكان. إنه الجهاز المثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب بسرعة وسهولة، في المنزل أو أثناء التنقل.

    جاهز للاستخدام في 30 ثانية فقط

    جاهز للاستخدام في 30 ثانية فقط

    جاهز لاستخدام البخار في 30 ثانية فقط. يُعلمك الضوء عندما يصبح بإمكانك استخدام الجهاز للانتهاء في وقت قصير، بدون الحاجة إلى الانتظار وبدون أي عناء.

    1000 واط مع معدل بخار مستمر يصل إلى 20 غ/الدقيقة

    1000 واط مع معدل بخار مستمر يصل إلى 20 غ/الدقيقة

    يولّد الجهاز البخاري الذي نقدّمه بخارًا مستمرًا يصل إلى 20 غ/الدقيقة، بفضل قوته التي تبلغ 1000 واط، لعلية كيّ سريعة ومريحة.

    لا حاجة إلى لوح كيّ! يمكنك توفير الوقت والعناء!

    لا حاجة إلى لوح كيّ! يمكنك توفير الوقت والعناء!

    كيّ بالبخار بدون عناء. يمكنك توفير الوقت عند العجلة، بدون الحاجة إلى الاستعانة بلوح كيّ.

    خزان مياه قابل للفك سعة 120 مل، لإعادة التعبئة بسهولة

    خزان مياه قابل للفك سعة 120 مل، لإعادة التعبئة بسهولة

    يأتي الجهاز المحمول باليد ‎3000 Series من Philips مزوّدًا بخزان مياه قابل للفك سعة 120 مل، لكيّ لغاية زي كامل بالبخار من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة. يمكنك فك خزان المياه من الجهاز البخاري بسهولة وإعادة تعبئته تحت المغسلة.

    يقتل البخار 99,9% من البكتيريا*

    يقتل البخار 99,9% من البكتيريا*

    أدّت بنا الأشهر القليلة الماضية إلى البحث عن الحلول الصحية والنظيفة بصورة إضافية. يقضي جهازنا البخاري المحمول باليد على 99,9% من البكتيريا*. ويمكنك حتى كيّ الستائر وأغطية الأسرّة بالبخار.

    إعادة الرونق إلى الملابس وإزالة الروائح الكريهة والغسل مرات أقل

    إعادة الرونق إلى الملابس وإزالة الروائح الكريهة والغسل مرات أقل

    يولّد الجهاز البخاري المحمول باليد ‎3000 Series بخارًا ساخنًا، لإعادة الرونق إلى ملابسك الدقيقة على الفور وإزالة الروائح الكريهة. يمكنك استخدام ملابسك لمدة أطول من خلال غسلها مرات أقل، وكيّها مرات أقل، وتوفير استهلاك الطاقة في الوقت نفسه!

    آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحرقها!

    آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحرقها!

    إن الجهاز البخاري الذي نقدّمه آمن للاستخدام على كل الأقمشة والملابس القابلة للكيّ. يمكن الضغط بقاعدة البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها. إنه حلّ رائع للأقمشة الدقيقة، مثل الحرير.

    قاعدة بخار معدنية، لنتائج بخار أفضل

    قاعدة بخار معدنية، لنتائج بخار أفضل

    تسمح لك قاعدة البخار المعدنية التي نقدّمها بالضغط بالجهاز البخاري بأمان على الملابس أثناء كيّها بالبخار، لنتائج كيّ أفضل من دون خطر حرقها. آمن للاستخدام حتى على الملابس الدقيقة جدًا.

    حقيبة مضمّنة لتخزين سهل

    حقيبة مضمّنة لتخزين سهل

    يأتي الجهاز البخاري المحمول باليد 3000 Series من Philips مزوّدًا بحقيبة مفيدة أثناء السفر أو لتخزينه بسهولة في المنزل.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      أداة الكي البخارية المحمولة باليد
      وقت الإحماء
      30 ثانية
      قاعدة البخار
      معدنية
      مستويات بخار متعددة
      إعداد واحد
      بخار عمودي
      نعم
      حماية من الحروق
      نعم
      ضمان عدم التسبب بحرق الملابس
      نعم

    • الملاءمة

      طول سلك الطاقة
      2 م
      خزان ماء قابل للفك
      نعم
      قابل للطي
      نعم
      جاهز للاستخدام
      30 ثانية
      خزان المياه
      120 مل
      مؤشر ضوئي للبخار
      نعم
      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      1000 واط
      معدل البخار المستمر
      20 جم/دقيقة
      الفولتية
      220 فولت

    • التصميم

      اللون
      أبيض وحلقة معدنية

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      نعم

    • الخدمة

      ضمان لسنتين
      نعم

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الاستدامة

      التغليف
      100% ورق معاد تدويره

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      20,5 سم
      عرض المنتج
      9,5 سم
      ارتفاع المنتج
      17,5 سم
      وزن المنتج
      660 جم
      طول العبوة
      22 سم
      عرض العبوة
      10 سم
      ارتفاع العبوة
      12 سم
      وزن العبوة
      819 جم

    Badge-D2C

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