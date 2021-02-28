حافظ على نشاطك. اشعر بالانتعاش. استمتع بحفلة صاخبة.

تتميّز سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه بأنها متينة وخفيفة الوزن ولاسلكية، وهي مصممة خصيصًا لأسلوب الحياة المفعم بالنشاط. يمكن إزالة غطائَي الأذنَين وغسلهما للحفاظ على راحتك سواء أكنت تستخدم آلة الركض أم كنت على الشاطئ. كذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى بشكل متواصل بفضل وقت التشغيل الذي يبلغ 35 ساعة.