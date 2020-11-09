بدءًا من تمارين الركض الصباحية ووصولاً إلى قضاء فترات بعد الظهر في المكتب، تتميّز سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل هذه بتصميم مشبك أذن قابل للفك بحيث يمكنك تعديلها بالطريقة التي تناسبك. بالإضافة إلى ذلك، تتوافق هذه السماعات مع معيار المقاومة للمياه IPX7 وتوفر لك وقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة مع علبة الشحن.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تصدر المشغّلات بحجم 6 مم جهير صوت واضحًا ونقيًا وقويًا. بدءًا من القوائم الموسيقية المفضلة لديك ووصولاً إلى محطات البودكاست والمزيد غيرها، قم بتأدية مهامك اليومية مستمتعًا بالأصوات التي تمدّك بالنشاط.
معيار المقاومة للمياه والتعرّق IPX7
إن سماعات الرأس الرياضية اللاسلكية بالكامل هذه حائزة تصنيف IPX7، ما يعني أنه يمكنها تحمّل الغمر الكامل في الماء حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة. ستبقى ثابتة في مكانها بغضّ النظر عن مدى تعرّقك أو شكل أذنيك.
تصميم مشبك أذن قابل للفك. للأسلوب الذي تريده
سواء أكنت تركض في الحديقة أم تقوم بجلسة تدريب متواتر عالي الكثافة، يقوم تصميم مشبك الأذن القابل للفك بتثبيت سماعات الرأس هذه بإحكام. يمكنك الاختيار من بين ثلاثة أحجام لأغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السيليكون، ومن الممكن إزالة مشبكَي الأذن أثناء عدم ممارستك التمارين.
مكالمات واضحة. الوضع الأحادي
ضع سماعتَي الأذن كلتيهما أو سماعة أذن واحدة. يتيح لك الوضع الأحادي استخدام سماعة أذن واحدة للكلام، ويمكنك التبديل بين بطانتَي الأذن من دون تفويت كلمة واحدة. مثالية للمكالمات الطويلة.
اتصال متين جدًا. عناصر تحكّم مدمجة ببطانات الأذن
إن اتصال Bluetooth مستقرّ، وسماعات الرأس جاهزة للإقران لحظة إخراجها من علبة الشحن. تسهّل عناصر التحكّم المتوفرة على كل بطانة أذن عملية التحكّم بالموسيقى والمكالمات.
علبة شحن. استمتع بوقت تشغيل يصل لغاية 20 ساعة
تتيح لك العلبة المشحونة بالكامل التشغيل لمدة 15 ساعة إضافية. استمتع بوقت تشغيل لمدة 5 ساعات من عملية شحن واحدة، ويتيح لك الشحن السريع لمدة 15 دقيقة التشغيل لمدة ساعة إضافية. يتطلّب شحن العلبة بالكامل مدة ساعتين عبر كبل USB-C المضّمن.