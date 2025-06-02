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  • راحة فائقة، صوت رائع راحة فائقة، صوت رائع راحة فائقة، صوت رائع

    2000 series سماعات رأس لاسلكية

    TAH2300BK/97

    راحة فائقة، صوت رائع

    ضع هذه السماعات فوق الأذن اللاسلكية واستمتع براحة لا مثيل لها أثناء الاستماع. ستحصل على صوت غني مع جهير إضافي، ومدة تشغيل تصل إلى 55 ساعة.

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    2000 series سماعات رأس لاسلكية

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    راحة فائقة، صوت رائع

    • سماعات رأس توضع فوق الأذن خفيفة الوزن
    • صوت طبيعي. جهير إضافي
    • مدة تشغيل تصل إلى 55 ساعة
    • مكالمات واضحة

    خفيفة ومريحة للغاية، ويمكنك ارتداؤها ساعات طويلة

    تم تصميم هذه السماعات فوق الأذن لراحة يومية فائقة. تستقر عصابة الرأس الخفيفة الوزن والمبطنة برفق على رأسك، فيما تضمن وسادات الأذن الناعمة القابلة للتعديل زاوية ملاءمة مثالية. تتميز كل وسادات الأذن ببطانة من جلد البولي يوريثان الفاخر، ما يوفر ملمسًا ناعمًا ومريحًا للبشرة، يجمع بين الراحة الدائمة وسهولة الصيانة.

    صوت رائع مع وضع جهير إضافي

    استمتع بصوت رائع من مشغّلات مقاس 40 مم، وعزل ضوضاء سلبي ممتاز بفضل تصميمها فوق الأذن. استمتع بأقصى قوة لأغانيك المفضلة.

    مدة تشغيل تصل إلى 55 ساعة مع الشحن السريع

    تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بمدة تشغيل تصل إلى 55 ساعة لتتمكن من الاستماع إلى كثير من قوائم التشغيل. ويُعاد شحن السماعة بالكامل خلال ساعتين فقط عبر كابل USB-C، وستمنحك عملية الشحن السريعة خلال 15 دقائق طاقة كافية لتشغيل الموسيقى مدة 10 ساعات إضافية.

    اتصال Bluetooth متعدد النقاط ثابت

    يمنحك اتصال Bluetooth المتقدم اتصالاً أكثر استقرارًا للبث السلس، ويمكنك الاتصال بجهازين يعملان بتقنية Bluetooth (iOS أو Android) في الوقت نفسه. استمتع بقائمة التشغيل أو استمع من دون انقطاع إلى البودكاست المفضل لديك من دون انخفاضات مزعجة في الصوت.

    مكالمات واضحة. سوف يسمعون ما تقوله

    سيكون الصوت واضحًا أثناء المكالمة لأن الميكروفون المخصص يلتقط صوتكَ بينما تعمل خوارزمية تقليل الضوضاء على عزل بعض ضوضاء الخلفية من حولك.

    تصميم جميل مسطح وقابل للطي يسهل حمله

    خذها معك أينما ذهبت! بفضل تصميمها المسطح القابل للطي، يمكنك اصطحاب سماعات الرأس اللاسلكية التي توضع فوق الأذن في أي مكان. وأغطية الأذن قابلة للطي لسهولة تخزينها في الجيب أو الحقيبة.

    زر متعدد الوظائف مريح على غطاء الأذن الأيسر

    تتميز سماعة الأذن اليسرى بزر متعدد الوظائف لإدارة المكالمات والتحكم في التشغيل، فيما توفر مفاتيح الصوت المخصصة ضبطًا سلسًا للصوت. صُمم زر الطاقة بعناية فائقة لسهولة الوصول إليه من أجل التشغيل/إيقاف التشغيل، ما يضمن استخدامًا يوميًا سهلاً.

    صوت طبيعي دافئ ونقي. الصوت المميز من Philips

    من الموسيقى إلى البودكاست، توفّر سماعات الرأس اللاسلكية هذه أفضل تجربة للأصوات التي تحبها! استمتع بصوت دافئ ونقي مع جهير قوي بفضل مشغلات الصوت المضبوطة وفق الصوت المميز من Philips.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      نطاق التردد
      20 - 20,000 هرتز
      المقاومة
      32 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      20 مللي واط
      الحساسية
      112 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
      قطر السماعة
      40  ملليمترًا

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      5.4
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار
      اتصال متعدد النقاط
      نعم
      برنامج الترميز المدعوم
      SBC

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      21.50  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      18.00  سم
      الوزن الإجمالي
      1.405  كلغ
      الارتفاع
      27.20  سم
      GTIN
      1 48 95229 16638 4
      الوزن الصافي
      0.65  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.755  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      نعم
      نوع مفاتيح التحكم
      زر

    • الطاقة

      عدد البطاريات
      قطعة واحدة
      وقت تشغيل الموسيقى
      Up to 55  ساعة (ساعات)
      وقت الشحن
      2  ساعة (ساعات)
      فترة الشحن السريع
      15 mins for 10 hrs
      وزن البطارية (إجمالي)
      9.6  غ
      قدرة البطارية (سماعات الرأس)
      500  mAh
      نوع البطارية (سماعات الرأس)
      ليثيوم بوليمر (مضمّنة)

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      24.9  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      20.1  سم
      العمق
      5.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 16638 7
      الوزن الإجمالي
      0.373  كلغ
      الوزن الصافي
      0.216  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.157  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      19.76  سم
      العرض
      16.57  سم
      العمق
      8.29  سم
      الوزن
      0.185  كلغ

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم

    • تصميم

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة على الرأس
      تصميم قابل للطي
      مسطح
      مادة وصلة الأذن
      جلد صناعي
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة فوق الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جزء خلفي مغلق

    • الاتصالات

      ميكروفون للاتصال
      1 mic

    • المساعد الصوتي

      التوافق مع المساعد الصوتي
      • Apple Siri
      • مساعد Google Assistant
      تنشيط المساعد الصوتي
      زر متعدد الوظائف يعمل بالضبط
      دعم المساعد الصوتي
      نعم

    Badge-D2C

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